IFS es el brazo financiero del Grupo Intercorp. (Foto: Manuel Melgar/GEC)
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

La acción de IFS, el brazo financiero del Grupo Intercorp que agrupa a Interbank, Interseguros e Intéligo SAB, cerró en US$ 39.9 el viernes en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

