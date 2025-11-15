De ese modo, acumula un alza de 37.6% en el 2025, ¿qué prevén los analistas?

Los agentes de bolsa más optimistas son Credicorp Capital y Seminario SAB que estiman un valor fundamental de US$ 53 para los títulos.

Credicorp Capital argumenta que IFS presentó resultados en línea de lo esperado. Además, sostiene que el menor desempeño en el tercer trimestre del 2025 se vio asociado con la inversión de la empresa en los bonos de Rutas de Lima (RDL), así como con menores ingresos en tesorería.

La última decisión del Poder Judicial fue suspender indefinidamente el cobro de peajes en las unidades Villa y Punta Negra.

Lo anterior mantiene expectantes a empresas como IFS y a las AFP que adquirieron los bonos emitidos por RDL.

RDL opera los peajes de Villa y Punta Negra. (Foto: GEC)

Durante una reciente conferencia a inversionistas, IFS reconoció que incurrió en gastos por provisiones por S/ 78 millones por sus inversiones en RDL. Sin embargo, aseguró que ese ítem corresponde a menos del 1% de su cartera.

Por su parte, Seminario SAB sostiene que Intéligo e Interseguros registraron resultados “más débiles, por sus carteras de inversión”. Sin embargo, asegura que los negocios centrales se mantienen sólidos. De ese modo, eleva su recomendación a comprar, por los siguientes factores: mayor rentabilidad, calidad de activos y un entorno favorable; estimando un retorno por dividendo de 3.6% para el 2026.

Por su parte, LarrainVial calcula un precio objetivo de US$ 50, aunque advierte que los resultados financieros de IFS están ligeramente por debajo de lo esperado.

“La cartera de préstamos creció, con moderada recuperación del consumo, mientras la calidad de activos y la capitalización se mantienen sólidas. A la par, los gastos operativos aumentaron por ajustes puntuales, compensados por mayor eficiencia”, afirma la corredora.

Finalmente, según Kallpa Securities, los mayores ingresos y las menores provisiones de IFS apuntalaron la utilidad neta y el ROE interanual, pese al impacto relacionado con RDL.

Interbank forma parte de IFS, del Grupo Intercorp. (Foto: USI)

Todas las casas de bolsa recomiendan comprar IFS, a excepción de Kallpa que mantiene el precio objetivo “en revisión”.