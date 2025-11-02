Las cajas municipales están mirando a un nicho de clientes que solicita préstamo por primera vez desde aplicativo bancario. (Foto: Andina)
Las cajas municipales están mirando a un nicho de clientes que solicita préstamo por primera vez desde aplicativo bancario. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

El sistema financiero continúa creciendo, con la participación especial de las cajas municipales que siguen incluyendo a nuevos clientes a un esquema formal de servicios.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.