Desde el 2021, los retiros extraordinarios de este fondo se mantienen vigentes y continúan siendo utilizados principalmente para consumo, pago de deudas y gastos familiares, según indican diversos gerentes de entidades financieras y especialistas financieros.

Así, en febrero de dicho año, la CTS sumaba S/ 21,824 millones, cifra que -tras años de liberación del total de los recursos- se redujo a S/ 9,516 millones al cierre del 2025, según información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Seguro de desempleo

Si bien la CTS fue creada como un “seguro de desempleo” destinado a proteger económicamente al trabajador formal en caso pierda su empleo, las sucesivas autorizaciones para retirar estos fondos cambiaron el uso original del beneficio.

El objetivo era que el trabajador cesado pudiera disponer de un respaldo financiero temporal mientras lograba reinsertarse en el mercado laboral.

Los expertos recomiendan conservar un fondo equivalente a, por lo menos, cuatro meses de salario, considerando que ese es el tiempo promedio que demora un trabajador en reubicarse laboralmente en Perú.

Actualmente, los trabajadores pueden retirar la totalidad de sus depósitos, comportamiento que también se espera para gran parte del abono correspondiente al presente mes.

Canasta básica

La situación cobra mayor relevancia luego de que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) revelara recientemente que el valor de la canasta básica de consumo asciende a S/1,848 mensuales para un hogar promedio de cuatro personas.

Este indicador representa el gasto mínimo necesario para cubrir alimentación, vivienda, transporte y otros servicios esenciales.

Con ello, especialistas en mercado laboral advierten que, pese a la necesidad inmediata de efectivo, retirar completamente la CTS puede dejar a las familias en una situación vulnerable ante una eventual pérdida del empleo.

Si una persona queda desempleada y ya utilizó toda su CTS, podría no contar con recursos suficientes para cubrir los gastos básicos del hogar durante los meses sin ingresos, señalan analistas.

Añaden que, si el trabajador no posee otros mecanismos de ahorro, existe el riesgo de caer rápidamente en una situación de vulnerabilidad económica o incluso pobreza.

Aunque la libre disposición de la CTS ha servido como alivio financiero para miles de hogares, economistas sostienen que el beneficio pierde parcialmente su función de protección frente al desempleo.

Por ello, recomiendan que los retiros sean utilizados de manera parcial y priorizando el pago de obligaciones financieras o la creación de ahorros de emergencia.