Tras años de liberación del total de la CTS, el monto ahorrado se redujo a S/ 9,516 millones al cierre del 2025, según el BCRP. Composición: Joel Vilcapoma (Diario Gestión)
Tras años de liberación del total de la CTS, el monto ahorrado se redujo a S/ 9,516 millones al cierre del 2025, según el BCRP. Composición: Joel Vilcapoma (Diario Gestión)
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Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

La libre disponibilidad de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) ha permitido que miles de trabajadores dependientes cuenten con mayor liquidez, en medio del aumento del costo de vida. No obstante, ha debilitado el objetivo principal de esta cuenta.

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