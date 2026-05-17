El empleo en Perú mejora, pero no para todos. ¿Qué pasa con Lima? (Foto: Andina)
El empleo en Perú mejora, pero no para todos. ¿Qué pasa con Lima? (Foto: Andina)
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Camila Vera
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El Perú registra algunas mejoras en materia de empleo, pero el liderazgo no está donde muchos esperarían: Lima. De acuerdo con el Índice de Competitividad Laboral (ICL), a cargo de ComexPerú, varias regiones se encuentran por encima de la capital, que ocupa el quinto lugar en esta suerte de ranking.

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