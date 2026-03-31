Los candidatos Carlos Jaico (Perú Moderno), Walter Chirinios (Partido Político PRIN) y Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos) presentaron sus principales propuestas en materia de Educación, Innovación y Tecnología durante su participación en el debate electoral. El intercambio se desarrolló en el bloque centrado en la lucha contra la criminalidad y la extorsión, uno de los temas prioritarios en la actual campaña.

Las propuestas coincidieron en la necesidad de cerrar brechas en acceso y calidad, aunque con diferencias en el enfoque: mientras algunos priorizan mayor gasto público, otros plantean cambios en la estructura tributaria o una reorientación productiva del sistema educativo.

Walter Chirinos propuso un giro hacia una educación orientada a la producción, con la creación de colegios e institutos técnicos en todas las regiones, vinculados a sectores como agroindustria, minería y tecnología.

Además, planteó cerrar la brecha digital con una inversión equivalente al 1% del PBI anual —alrededor de S/10,000 millones— y descentralizar la educación superior mediante universidades, centros de investigación y parques tecnológicos regionales. Su propuesta también incluye mejoras salariales para docentes, una jubilación justa y la incorporación de formación laboral desde la secundaria.

Por su parte, Carlos Jaico propuso elevar la inversión en educación hasta el 8% del PBI, con el objetivo de mejorar la calidad del sistema y cerrar brechas en aprendizaje y acceso. Entre sus principales planteamientos destacó la necesidad de vincular la educación con el empleo para reducir el desempleo juvenil, estimado en 11%, mediante la implementación de educación técnica desde la secundaria y la ampliación de instituciones como Senati a nivel nacional, de modo que los estudiantes puedan insertarse más rápidamente en el circuito económico.

Asimismo, planteó reformar el sistema de ciencia y tecnología, incluyendo la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, ante el bajo nivel de inversión actual —alrededor de 0.18% del PBI—.

En el ámbito educativo, también propuso fortalecer la formación docente a través de centros regionales de pedagogía y mejorar la atención en salud mental de los estudiantes mediante la incorporación de al menos un psicólogo por colegio, con el fin de brindar atención oportuna y abordar factores familiares y sociales que inciden en el rendimiento académico.

La inversión en tecnología educativa en América Latina sigue concentrándose en capacitación laboral, mientras la educación escolar recibe solo una pequeña parte del financiamiento, según un informe de McKinsey & Company. Foto: Andina.

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En tanto, Ronald Atencio centró su planteamiento en el financiamiento del sistema educativo. Señaló que no es posible implementar una reforma sin mayores recursos y propuso obtenerlos a través de una mayor carga tributaria a grandes empresas, en particular del sector minero, agroexportador y grandes fortunas.

Cuestionó la concentración de riqueza y las exoneraciones tributarias, al considerar que limitan la capacidad del Estado para invertir en educación, salud e innovación.

En esa línea, planteó una redistribución de recursos como base para impulsar cambios en el sistema educativo, así como ampliar el acceso a la formación y atender problemáticas sociales que afectan el desempeño de los estudiantes.