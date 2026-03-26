Imagínate operar maquinaria pesada, perforadoras y coordinar la logística de una de las minas más importantes del país, pero sin estar expuesto a las extremas condiciones de la altura, el clima o el polvo. Hoy, realizar esta tarea desde un centro de control urbano ya es una realidad en el Perú con Claro empresas.

La minería enfrenta un reto gigantesco: ser cada vez más eficiente sin comprometer la seguridad de su activo más valioso, las personas. Hoy, la respuesta a este desafío ya no pasa solo por mejores equipos físicos, sino por la conectividad y la automatización a gran escala.

Es en este contexto donde Claro empresas se posiciona como aliado tecnológico del sector. Mediante la implementación de su Red Privada 5G, habilita la operación del Centro GIO (Gestión Integrada de Operaciones) de Minera Chinalco Perú, la primera infraestructura de Claro empresas en el país diseñada para soportar sistemas autónomos en la minería.

Se trata de la primera red privada 5G implementada por Claro empresas en el país concebida para soportar la operación de sistemas autónomos en minería, marcando un hito para la actividad comercial de la compañía en el sector.

El cerebro detrás de la operación a distancia

La Red Privada 5G de Claro empresas permite centralizar y conectar información crítica de la mina, la planta, el mantenimiento y la logística en tiempo real. Gracias a su alta capacidad y baja latencia, el Centro GIO opera como un entorno colaborativo donde la flota de camiones, los sensores y los equipos humanos pueden coordinar sus operaciones desde un centro de control remoto.

Como señala Mariano Orihuela, Director de Mercado Corporativo de Claro Perú: “La Red Privada 5G de Claro empresas no solo conecta infraestructura y sistemas, sino que habilita nuevos modelos operativos para la minería. El caso de Chinalco Perú demuestra cómo una conectividad industrial robusta permite integrar personas, procesos y tecnología desde una única plataforma, sentando las bases para que Claro empresas fomente la adopción de operaciones remotas y autónomas en el sector”.

Además, al operar de manera independiente a las redes públicas, esta red permite mayor control, disponibilidad y niveles avanzados de seguridad para las comunicaciones industriales. La solución tambien se complementa con el sistema Mission Critical Push-to-Talk (MCPTT), un estándar de comunicaciones críticas definido por 3GPP, que permite comunicaciones priorizadas y seguras entre operadores, supervisores y personal administrativo, fortaleciendo la coordinación y la gestión de la operación.

Una minería más humana y segura

El impacto más profundo de esta transformación digital no está solo en la eficiencia operativa, sino en el factor humano. Al gestionar parte de la operación desde un entorno urbano, los colaboradores de Chinalco reducen drásticamente su exposición a zonas de riesgo y evitan los agotadores viajes a faenas lejanas.

“Nuestro compromiso es evolucionar hacia una operación más digital y eficaz, sin perder de vista lo esencial: la seguridad, el bienestar y el desarrollo de nuestros colaboradores. El Centro GIO representa esa visión de futuro posible gracias a la Red Privada 5G de Claro empresas”, destaca Willy Coronado, Gerente de TICA de Minera Chinalco Perú.

El futuro ya está conectado

Claro empresas consolida su rol como el aliado tecnológico ideal para que la industria peruana lidere su evolución. Conoce cómo impulsar la transformación digital de tu negocio con la mejor infraestructura en https://www.claro.com.pe/empresas/.

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