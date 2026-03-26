Mesías Guevara Amasifuén planteó usar tecnología digital e inteligencia artificial para combatir el crimen, seguir la ruta del dinero ilícito y reforzar la lucha anticorrupción. Foto: Andina.
Mesías Guevara Amasifuén planteó usar tecnología digital e inteligencia artificial para combatir el crimen, seguir la ruta del dinero ilícito y reforzar la lucha anticorrupción. Foto: Andina.
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El , propuso el uso de tecnología digital e inteligencia artificial para combatir la criminalidad y mejorar la seguridad ciudadana, durante su participación en la con miras a las Elecciones 2026.

Durante el bloque de seguridad ciudadana, Guevara planteó que la lucha contra la delincuencia debe enfocarse en inteligencia, contrainteligencia y tecnología para perseguir el delito, identificar organizaciones criminales y seguir la ruta del dinero proveniente de actividades ilegales.

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En ese sentido, propuso la creación de un comando especial para combatir el sicariato y la extorsión, el cual trabajaría con herramientas tecnológicas, análisis de datos e inteligencia operativa, además de convocar a policías, jueces y fiscales que —según indicó— tengan trayectoria y probidad para enfrentar a las organizaciones criminales.

“Para combatir la corrupción y la inseguridad, vamos a utilizar la tecnología digital e inteligencia artificial. Crearemos el comando especial para combatir a los sicarios y a los extorsionadores usando tecnología, inteligencia, contrainteligencia”, manifestó durante su intervención.

Asimismo, planteó fortalecer el Ministerio Público para garantizar fiscales independientes que puedan investigar y procesar a organizaciones criminales, así como implementar estrategias para atacar las finanzas del crimen organizado, al considerar que afectar los recursos económicos de estas redes es la forma más efectiva de debilitarlas. “Vamos a fortalecer a la fiscalía para tener fiscales probos y valientes”, sostuvo.

Mesías Guevara Amasifuén planteó usar tecnología digital e inteligencia artificial para combatir el crimen, seguir la ruta del dinero ilícito y reforzar la lucha anticorrupción. Foto: JNE.
Mesías Guevara Amasifuén planteó usar tecnología digital e inteligencia artificial para combatir el crimen, seguir la ruta del dinero ilícito y reforzar la lucha anticorrupción. Foto: JNE.

El candidato también propuso el control de armas y la intervención de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, como parte de la estrategia para reducir la violencia vinculada al crimen organizado.

Además, sostuvo que la lucha contra la inseguridad también debe incluir el combate a economías ilegales como la minería ilegal, debido a que estas actividades, según indicó, financian redes criminales, corrupción y lavado de activos en el país.

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Gobierno digital contra la corrupción

En el bloque de integridad pública y lucha contra la corrupción, el sostuvo que la corrupción en el Estado se combate con transparencia, gobierno digital y vigilancia ciudadana, por lo que planteó implementar sistemas digitales para el control de contrataciones públicas, registro y evaluación de proveedores, así como el uso de big data e inteligencia artificial para detectar irregularidades en obras públicas y procesos de contratación.

Asimismo, propuso reorganizar la Contraloría, la Junta Nacional de Justicia y la Unidad de Inteligencia Financiera, implementar auditorías digitales aleatorias y establecer la “muerte civil” para funcionarios corruptos y la “muerte empresarial” para las empresas involucradas en actos de corrupción, además de impulsar la meritocracia en el servicio público y cambios en las normas de descentralización y municipalidades para mejorar el control del gasto público.

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