El candidato presidencial por el partido Fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra, propuso que, si llega, a la presidencia pacificaría al país en un periodo de 100 días.

Dijo que impulsará un programa para capturar a los corruptos y criminales. “Vamos a promover un programa de ‘Chapa tu corrupto’”, sostuvo.

“Aún nada está perdido. Nos habrán quitado las ilusiones, los sueños, pero aún nada está perdido”, añadió el candidato.

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