Álvaro Paz de la Barra propone pacificar al país en 100 días si llega a la presidencia | Foto: El Comercio
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Redacción Gestión
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El candidato presidencial por el partido Fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra, propuso que, si llega, a la presidencia pacificaría al país en un periodo de 100 días.

Dijo que impulsará un programa para capturar a los corruptos y criminales. “Vamos a promover un programa de ‘Chapa tu corrupto’”, sostuvo.

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“Aún nada está perdido. Nos habrán quitado las ilusiones, los sueños, pero aún nada está perdido”, añadió el candidato.

Noticia en desarrollo.

Paz de la Barra plantea mano dura contra la criminalidad y promete resultados en 100 días. (Foto: Captura de YT/El Comercio)
Paz de la Barra plantea mano dura contra la criminalidad y promete resultados en 100 días. (Foto: Captura de YT/El Comercio)

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