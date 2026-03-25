Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú) planteó una reforma estructural del Estado que incluyó la eliminación de la bicameralidad y medidas drásticas contra la delincuencia. Fue durante su participación en la segunda jornada del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, en el bloque de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.

En su intervención inicial, Carrasco cuestionó duramente a la clase política, a la que responsabilizó de la crisis institucional del país. En ese contexto, propuso una reorganización total del Estado y la recuperación del referéndum sobre el sistema legislativo.

“En mi gobierno vamos a devolver lo que este Congreso nos robó: el referéndum y la eliminación de la bicameralidad . Adiós senado, adiós diputados”, afirmó.

Propuestas en seguridad ciudadana

En materia de seguridad ciudadana, el candidato delineó un enfoque de carácter punitivo. Entre sus principales propuestas destacó la implementación del servicio militar obligatorio para jóvenes que no estudian ni trabajan, así como la imposición de cadena perpetua para delitos como la corrupción, la extorsión y el sicariato.

Asimismo, planteó la creación de incentivos económicos tanto para la policía como para informantes, con el objetivo de fortalecer las labores de inteligencia.

Carrasco también propuso una reforma del sistema judicial orientada a acelerar los procesos penales mediante la creación de juzgados de ejecución penal en comisarías. Según indicó, estos permitirían que “en 48 horas el delincuente el corrupto vaya a purgar condena”.

Otro eje de su planteamiento fue el control migratorio y la política penitenciaria. El candidato sostuvo que los extranjeros en situación irregular deberían abandonar el país en un plazo máximo de 48 horas: “los extranjeros indocumentados ilegales tendrán 48 horas para irse del perú”.

Además, propuso cerrar las cárceles ubicadas en zonas urbanas y reemplazarlas por megacárceles en zonas alejadas, donde los internos tendrían la obligación de trabajar.

Cambios en transporte y gestión pública

En el ámbito institucional, planteó la reorganización de las fuerzas del orden, incluyendo mejoras salariales para policías, miembros de las Fuerzas Armadas y bomberos. Además, propuso fortalecer el rol de las rondas campesinas y los comités de autodefensa, facilitando incluso el acceso de sus integrantes a instituciones como la policía y universidades.

Entre sus propuestas complementarias, Carrasco mencionó el fortalecimiento de la investigación criminal mediante personal especializado y la descentralización de los institutos de criminalística a nivel nacional.

También planteó la eliminación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), junto con una reorganización integral del sistema de transporte.

En esa línea, propuso además una ley general para los mototaxistas que garantice derechos laborales, seguridad social y formalización.

Finalmente, durante el intercambio, el candidato Ricardo Belmont expresó coincidencia parcial con Carrasco en la eliminación de la ATU, señalando: “un porciento de acuerdo”, aunque enfatizó la necesidad de priorizar el orden del sistema de justicia.

El bloque concluyó con un mensaje breve de Carrasco, quien reafirmó su postura frente a la criminalidad: “todo corrupto y todo delincuente será sancionado”.