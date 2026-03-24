El Debate Presidencial 2026 del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es el espacio oficial donde los candidatos al sillón presidencial presentan y confrontan sus propuestas antes de las elecciones del 12 de abril. Este ciclo se organiza en dos rondas: la primera se desarrolla los días 23, 24 y 25 de marzo, y la segunda está prevista para el 30 y 31 de marzo, además del 1 de abril .

Para el elector peruano, dentro y fuera del país, estos debates son una herramienta clave para ejercer un voto informado y comparar en tiempo real cómo responde cada aspirante ante temas como seguridad, corrupción, economía y salud. El formato oficial y la conducción están a cargo del JNE, lo que garantiza neutralidad, reglas claras y señal abierta a nivel nacional.

Hoy se llevará a cabo la segunda jornada de debates presidenciales del Jurado Nacional de Elecciones. (JNE)

Horario del debate de hoy 24 de marzo y dónde se realiza

El debate de hoy, martes 24 de marzo de 2026, forma parte de la primera ronda de tres jornadas consecutivas organizadas por el JNE (23, 24 y 25 de marzo) . De acuerdo con el cronograma difundido por el propio organismo electoral y medios aliados, la transmisión principal comienza en horario estelar.

Fecha: martes 24 de marzo de 2026.

Inicio aproximado de la transmisión: desde las 7:00 p. m. a 8:00 p. m. (hora de Lima), según el canal y la plataforma.

Duración estimada por jornada: entre 2 y 3 horas.

Sede: Centro de Convenciones de Lima, en San Borja (sin acceso al público, solo candidatos, equipo técnico y prensa acreditada).

Si vives en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, el horario puede variar, pero el JNE y TV Perú recomiendan seguir la transmisión en sus canales oficiales de YouTube y Facebook, donde se publica el inicio en hora local.

Candidatos que participan hoy 24 de marzo

El JNE ha dividido a los postulantes en grupos para evitar debates masivos y permitir que cada uno tenga tiempo efectivo de exposición. Para el martes 24 de marzo está programado un segundo grupo de 12 candidatos, que se enfrentan en ternas a lo largo de la noche.

Candidato Partido político Charlie Carrasco Salazar Partido Demócrata Unido Perú Álvaro Paz de la Barra Fe en el Perú Ricardo Belmont Partido Cívico Obras Francisco Diez-Canseco Távara Partido Perú Acción Fiorella Molinelli Fuerza y Libertad Armando Massé Partido Democrático Federal George Forsyth Somos Perú Carlos Espá Partido SíCreo Carlos Jaico Perú Moderno Vladimir Cerrón Perú Libre Roberto Sánchez Palomino Juntos por el Perú Walter Chirinos Purizaga Partido PRIN

Candidatos previstos para la fecha del 24 de marzo:

Charlie Carrasco Salazar (Partido Demócrata Unido Perú).

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú).

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras).

Francisco Diez-Canseco Távara (Partido Perú Acción).

Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad).

Armando Massé (Partido Democrático Federal).

George Forsyth (Somos Perú).

Carlos Espá (Partido SíCreo).

Carlos Jaico (Perú Moderno).

Vladimir Cerrón (Perú Libre).

Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú).

Walter Chirinos Purizaga (Partido PRIN).

Esta distribución responde al objetivo del JNE de ofrecer tres noches con distintos grupos (23, 24 y 25 de marzo) para cubrir a los 35 candidatos habilitados, luego de la exclusión de la fórmula del Partido de los Trabajadores y Emprendedores por el fallecimiento de su candidato.

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Temas del debate: qué se discute hoy

El formato del Debate Presidencial JNE 2026 gira en torno a bloques temáticos repetidos cada noche para que la ciudadanía pueda comparar propuestas entre grupos distintos. En las jornadas de la primera ronda, incluidos los debates del 23, 24 y 25 de marzo, se priorizan temas como:

Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.

Integridad pública y combate a la corrupción.

Economía, salud y otros ejes de interés nacional incluidos en el bloque de preguntas ciudadanas.

El JNE ha establecido un esquema en el que los candidatos se organizan en ternas. En cada bloque, uno inicia con 1 minuto de exposición sobre el tema central, y los otros dos cuentan con 2 minutos y medio para responder y contrastar, lo que genera un intercambio directo y ágil. Además, un segmento se basa en preguntas enviadas por ciudadanos a través de canales oficiales, seleccionadas por sorteo, para abordar asuntos concretos del día a día.

Hacia el final de la jornada, cada postulante dispone de un “minuto de oro”, un mensaje de cierre donde resume sus prioridades y busca conectar emocionalmente con el elector. Esta estructura está diseñada para que el público pueda evaluar tanto el contenido de las propuestas como la capacidad de reacción, claridad y coherencia de cada candidato.

Cómo ver el Debate Presidencial EN VIVO y GRATIS hoy

El Debate Presidencial JNE 2026 se transmite con señal matriz de TV Perú y del canal institucional del JNE, con retransmisión en diversos medios de señal abierta y plataformas digitales. Para hoy 24 de marzo, estas son las opciones principales para seguirlo en directo :

Tipo de señal Canal / Plataforma Detalle TV abierta en Perú TV Perú (Canal 7) Señal oficial nacional del debate presidencial TV abierta en Perú América Televisión Transmisión en directo del debate TV abierta en Perú Latina Transmisión en directo del debate TV abierta en Perú Panamericana Televisión Transmisión en directo del debate TV abierta en Perú ATV Transmisión en directo del debate TV de paga / señal institucional JNE TV / JNE Media (Movistar TV canal 552) Señal institucional del Jurado Nacional de Elecciones Vía online y plataformas de streaming YouTube y Facebook Live del JNE Transmisión oficial en vivo del debate Vía online y plataformas de streaming YouTube y redes de TV Perú Señal internacional y nacional en directo Vía online y plataformas de streaming (apps) América tvGO App/web con transmisión en vivo y gratuita dentro del Perú Vía online y plataformas de streaming (apps) Latina Play App/web con transmisión en vivo y gratuita dentro del Perú

En TV abierta en Perú

TV Perú (Canal 7): señal oficial nacional.

América Televisión.

Latina.

Panamericana Televisión.

ATV.

TV de paga y señales institucionales

JNE TV / JNE Media, disponible en la grilla de Movistar TV (canal 552).

Vía online y plataformas de streaming

YouTube y Facebook Live del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

YouTube y redes de TV Perú, con señal internacional.

Apps y webs de canales peruanos como América tvGO y Latina Play, que ofrecen transmisión en vivo y gratuita dentro del Perú.

Si estás fuera del país, lo más práctico es conectarte desde tu smartphone, tablet o Smart TV a las cuentas oficiales del JNE y TV Perú , o a las plataformas de los canales peruanos, donde el debate se emite sin costo, siempre que cuentes con una conexión estable.

Consejos para aprovechar mejor el debate

Para el elector peruano, el debate de hoy puede marcar la diferencia entre un voto intuitivo y uno realmente informado. Una buena práctica es anotar los puntos clave de cada candidato: qué propone para la seguridad de tu distrito, qué plantea respecto al empleo, qué medidas concretas presenta contra la corrupción.

También es útil contrastar lo que escuches en el debate con los planes de gobierno oficiales publicados por el JNE en su plataforma digital y con la cobertura de medios serios como Gestión, América Noticias y TV Perú. De esta forma, no solo te quedas con frases efectistas o eslóganes de campaña, sino con datos verificables y propuestas que podrás seguir exigiendo una vez que concluya la contienda electoral.