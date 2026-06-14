Vive toda la adrenalina de la Fecha 1 de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 con el encuentro entre la selección de Costa de Marfil y Ecuador por el Grupo E que se disputará este jueves 11 de junio a partir de las 7 pm ET / 4 pm Tiempo del Centro. Si te encuentras en Estados Unidos, aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre los horarios, canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán los partidos en vivo, online y en directo en idioma español e inglés, para que no te pierdas ningún detalle y apoyes al Tricolor en su debut mundialista desde Texas, California y/o Florida.
¿En qué canal ver el partido Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026 en vivo desde Texas, California y Florida?
|Costa de Marfil vs. Ecuador
|Horario de EE.UU.
|Canales TV en español e inglés
|Streaming en español e inglés
|Texas
|6:00 p.m. CT (Tiempo del Centro/CDT)
|FOX y Telemundo/Universo (revistar listados locales)
|FOX One/FOX Sports App, FuboTV, Hulu+ Live TV y YouTube
|California
|4:00 p.m. PT (Los Ángeles/PDT)
|FOX y Telemundo/Universo (revistar listados locales)
|Peacock
|Florida
|7:00 p.m. ET (zona horaria del este, EDT/EST, incluyendo Miami y Orlando)
|FOX y Telemundo/Universo (revistar listados locales)
|FOX One y Peacock
¿Qué canales transmiten el partido Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos?
- Fox Sports 1
- fuboTV
- Telemundo
- Telemundo Deportes En Vivo
- Peacock
- Foxsports.com
- FOX Sports App
- FOX One
- Futbol de Primera Radio
¿Cómo están las posiciones del Grupo E del Mundial 2026?
Tabla de posiciones del Grupo E
|Equipos
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Puntos
|1- Alemania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2- Curazao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3- Costa de Marfil
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4- Ecuador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0