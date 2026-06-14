Vive toda la adrenalina de la Fecha 1 de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 con el encuentro entre la selección de Costa de Marfil y Ecuador por el Grupo E que se disputará este jueves 11 de junio a partir de las 7 pm ET / 4 pm Tiempo del Centro . Si te encuentras en Estados Unidos, aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre los horarios, canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán los partidos en vivo, online y en directo en idioma español e inglés, para que no te pierdas ningún detalle y apoyes al Tricolor en su debut mundialista desde Texas, California y/o Florida.

¿En qué canal ver el partido Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026 en vivo desde Texas, California y Florida?

Costa de Marfil vs. Ecuador Horario de EE.UU. Canales TV en español e inglés Streaming en español e inglés Texas 6:00 p.m. CT (Tiempo del Centro/CDT) FOX y Telemundo/Universo (revistar listados locales) FOX One/FOX Sports App, FuboTV, Hulu+ Live TV y YouTube California 4:00 p.m. PT (Los Ángeles/PDT) FOX y Telemundo/Universo (revistar listados locales) Peacock Florida 7:00 p.m. ET (zona horaria del este, EDT/EST, incluyendo Miami y Orlando) FOX y Telemundo/Universo (revistar listados locales) FOX One y Peacock

¿Qué canales transmiten el partido Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos?

Fox Sports 1

fuboTV

Telemundo

Telemundo Deportes En Vivo

Peacock

Foxsports.com

FOX Sports App

FOX One

Futbol de Primera Radio

¿Cómo están las posiciones del Grupo E del Mundial 2026?

Tabla de posiciones del Grupo E

Equipos PJ G E P GF GC DG Puntos 1- Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0 2- Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0 3- Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0 4- Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0