Guía de canales de televisión online gratis para sintonizar el encuentro Costa de Marfil vs. Ecuador en vivo hoy. Revise las opciones oficiales disponibles para seguir el Mundial de la FIFA 2026 en directo. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
Guía de canales de televisión online gratis para sintonizar el encuentro Costa de Marfil vs. Ecuador en vivo hoy. Revise las opciones oficiales disponibles para seguir el Mundial de la FIFA 2026 en directo. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
Ronie Bautista
mailRonie Bautista

Vive toda la adrenalina de la Fecha 1 de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 con el encuentro entre la selección de Costa de Marfil y Ecuador por el Grupo E que se disputará este jueves 11 de junio a partir de las 7 pm ET / 4 pm Tiempo del Centro. Si te encuentras en Estados Unidos, aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre los horarios, canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán los partidos en vivo, online y en directo en idioma español e inglés, para que no te pierdas ningún detalle y apoyes al Tricolor en su debut mundialista desde Texas, California y/o Florida.

¿En qué canal ver el partido Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026 en vivo desde Texas, California y Florida?

Costa de Marfil vs. EcuadorHorario de EE.UU.Canales TV en español e inglésStreaming en español e inglés
Texas6:00 p.m. CT (Tiempo del Centro/CDT)FOX y Telemundo/Universo (revistar listados locales)FOX One/FOX Sports App, FuboTV, Hulu+ Live TV y YouTube
California4:00 p.m. PT (Los Ángeles/PDT)FOX y Telemundo/Universo (revistar listados locales)Peacock
Florida7:00 p.m. ET (zona horaria del este, EDT/EST, incluyendo Miami y Orlando)FOX y Telemundo/Universo (revistar listados locales)FOX One y Peacock

¿Qué canales transmiten el partido Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos?

  • Fox Sports 1
  • fuboTV
  • Telemundo
  • Telemundo Deportes En Vivo
  • Peacock
  • Foxsports.com
  • FOX Sports App
  • FOX One
  • Futbol de Primera Radio

¿Cómo están las posiciones del Grupo E del Mundial 2026?

Tabla de posiciones del Grupo E

EquiposPJGEPGFGCDGPuntos
1- Alemania00000000
2- Curazao00000000
3- Costa de Marfil00000000
4- Ecuador00000000
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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