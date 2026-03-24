El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) programó tres jornadas consecutivas de debates presidenciales presenciales para las Elecciones Generales 2026, los días 23, 24 y 25 de marzo en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja . Para la fecha de hoy, martes 24 de marzo, se mantiene el mismo horario estelar establecido para la primera jornada: el debate empieza a las 8:00 p. m. (hora de Perú).

Ese horario responde a la lógica de maximizar la audiencia en señal abierta, pues coincide con el prime time de la televisión nacional, cuando más hogares pueden seguir la transmisión sin afectar las rutinas laborales. Como referencia, el JNE ha difundido el mismo horario base de las 20:00 horas de Lima para todas las noches de la primera tanda (23, 24 y 25 de marzo), con una duración aproximada de entre 2 y 3 horas por jornada.

Si sigues el debate desde fuera del país, estas son las horas aproximadas de inicio tomando como referencia la primera jornada, que se replica para hoy martes 24:

Hora local Países / Zonas 19:00 horas México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras 20:00 horas Perú, Colombia, Ecuador, Panamá 21:00 horas Venezuela, Bolivia, Cuba, Canadá (zona este), Puerto Rico, República Dominicana 22:00 horas Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay 9:00 p. m. ET Estados Unidos (costa este) 8:00 p. m. CT Estados Unidos (zona centro) 7:00 p. m. MT Estados Unidos (zona montaña) 6:00 p. m. PT Estados Unidos (zona Pacífico)

19:00 horas: México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras.

20:00 horas: Perú, Colombia, Ecuador y Panamá.

21:00 horas: Venezuela, Bolivia, Cuba, Canadá (zona este), Puerto Rico y República Dominicana.

22:00 horas: Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

En Estados Unidos, los horarios orientativos del bloque nocturno son:

9:00 p. m. ET (costa este).

8:00 p. m. CT (centro).

7:00 p. m. MT (montaña).

6:00 p. m. PT (Pacífico).

Sigue la cobertura del Debate Presidencial del JNE 2026 EN VIVO HOY martes 24 de marzo. Esto son los horarios y los candidatos participantes. (Foto: Jura Nacional de Elecciones 2026)

Canales para ver el debate EN VIVO hoy

El JNE definió que la transmisión del debate presidencial 2026 se realice por señal abierta, cable y plataformas digitales, con TV Perú como señal oficial. A ello se suma el canal institucional JNE TV, además de otros medios de alcance nacional, lo que garantiza que puedas seguir la jornada sin costo desde cualquier región del país.

Principales opciones para ver el debate EN VIVO hoy, martes 24:

TV Perú (canal 7 en señal abierta), señal oficial con cobertura nacional.

JNE TV, a través de la televisión digital y de las plataformas en línea del Jurado Nacional de Elecciones.

América TV (canal 4), en señal abierta y por los principales operadores de cable.

América tvGO, vía app y web, para móviles, computadoras y Smart TV.

Además, el debate se replica en tiempo real por las cuentas oficiales del JNE en redes sociales como YouTube y Facebook, lo que amplía el alcance para quienes prefieren verlo desde celular o laptop sin depender de un televisor.

Para TV Perú, estos son algunos canales referenciales en cable:

DirecTV: 197 (SD) / 1197 (HD).

Movistar TV: 7 (SD) / 707 (HD).

Claro TV: 7 (SD) / 507 (HD).

Web y app de TV Perú: transmisión en vivo gratuita desde la página oficial y su aplicación móvil.

Qué esperar del debate de hoy: bloques y dinámica

El ciclo de debates presidenciales 2026 está diseñado como un espacio clave para que los candidatos expliquen sus planes de gobierno y los electores comparen propuestas antes de acudir a votar. El JNE ha previsto seis debates en total y, para la primera semana (23, 24 y 25 de marzo), se organizan grupos de postulantes que abordan los mismos ejes temáticos para facilitar la evaluación ciudadana.

Aunque los nombres específicos de los candidatos cambian entre una noche y otra, la estructura del formato se mantiene bastante uniforme, con cuatro bloques principales que ya se aplicaron en la jornada del lunes 23:

Primer bloque: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, con énfasis en fortalecimiento policial, combate al crimen organizado y prevención del delito.

Segundo bloque: pregunta ciudadana, donde los postulantes responden consultas previamente seleccionadas por el JNE sobre problemas cotidianos (salud, economía, transporte, entre otros).

Tercer bloque: integridad pública y lucha contra la corrupción, orientado a transparencia, reforma política y fortalecimiento institucional.

Cuarto bloque: mensaje final, en el que cada candidato presenta un cierre dirigido a los votantes, resumido y directo.

El tiempo total por jornada bordea las 2 horas y media, con intervenciones cronometradas para dar igualdad de oportunidades a todos los participantes. Esto permite que, como ciudadano, puedas seguir de forma ordenada quién propone qué, en qué temas coinciden o se diferencian y qué tan claras son sus respuestas ante preguntas concretas.

Hoy se llevará a cabo la segunda jornada de debates presidenciales del Jurado Nacional de Elecciones. (JNE)

Reglas básicas que deben respetar los candidatos

Aunque el detalle técnico se fija en las actas específicas del JNE, la entidad electoral suele aplicar lineamientos comunes para garantizar un debate ordenado y respetuoso. Entre las reglas más importantes destacan:

Respeto estricto a los tiempos asignados para exposición, réplica y contrarréplica.

Prohibición de ataques personales, insultos y expresiones discriminatorias hacia otros postulantes o grupos sociales.

Obligación de ceñirse a los temas de cada bloque y al formato acordado.

Prohibición de exhibir propaganda adicional (afiches, pancartas, objetos publicitarios) en el set.

Cumplimiento de las instrucciones del moderador y del equipo técnico del JNE en todo momento.

Estas reglas no solo ordenan la conversación, sino que también buscan que el foco esté en las propuestas y no en el enfrentamiento personal, algo clave para que el votante pueda tomar decisiones informadas.

Consejos prácticos para seguir el debate desde Perú

Si quieres aprovechar al máximo el debate presidencial del JNE 2026 de hoy, martes 24 de marzo, considera estas recomendaciones:

Conéctate unos 10 a 15 minutos antes de las 8:00 p. m., ya que muchos canales ofrecen antesala con contexto, perfiles de candidatos y explicación del formato.

Elige una señal oficial (TV Perú o JNE TV) si buscas una transmisión más alineada con la organización del evento, o alterna con otros canales para escuchar análisis y comentarios posteriores.

Ten a la mano una libreta o el celular para apuntar propuestas concretas que te llamen la atención sobre temas clave para ti (seguridad, empleo, salud, educación, corrupción).

Finalmente, recuerda que este debate es uno de varios programados por el JNE para marzo y abril, por lo que lo que veas hoy se complementará con las jornadas siguientes, en las que participarán más candidatos y se abordarán otros ejes programáticos. Seguir todo el ciclo te dará una visión más completa del panorama electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026.

Candidatos que participan hoy 24 de marzo

El JNE ha dividido a los postulantes en grupos para evitar debates masivos y permitir que cada uno tenga tiempo efectivo de exposición. Para el martes 24 de marzo está programado un segundo grupo de 12 candidatos, que se enfrentan en ternas a lo largo de la noche.

Candidato Partido político Charlie Carrasco Salazar Partido Demócrata Unido Perú Álvaro Paz de la Barra Fe en el Perú Ricardo Belmont Partido Cívico Obras Francisco Diez-Canseco Távara Partido Perú Acción Fiorella Molinelli Fuerza y Libertad Armando Massé Partido Democrático Federal George Forsyth Somos Perú Carlos Espá Partido SíCreo Carlos Jaico Perú Moderno Vladimir Cerrón Perú Libre Roberto Sánchez Palomino Juntos por el Perú Walter Chirinos Purizaga Partido PRIN

Esta distribución responde al objetivo del JNE de ofrecer tres noches con distintos grupos (23, 24 y 25 de marzo) para cubrir a los 35 candidatos habilitados, luego de la exclusión de la fórmula del Partido de los Trabajadores y Emprendedores por el fallecimiento de su candidato.