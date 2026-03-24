El Jurado Nacional de Elecciones acordó que el debate presidencial 2026 se emita en cadena de señal abierta para garantizar el acceso gratuito en todo el país. La señal matriz está a cargo de TV Perú (canal 7), que produce y distribuye el contenido a otros canales nacionales. A continuación, conoce cuáles son los principales canales de TV abierta donde podrás ver el debate de hoy, martes 24 de marzo .

Tipo de señal Canal Detalle TV abierta en Perú TV Perú (Canal 7) Señal oficial nacional del debate presidencial JNE TV abierta en Perú América Televisión Transmite el debate EN VIVO TV abierta en Perú ATV Transmite el debate EN VIVO TV abierta en Perú Latina Transmite el debate EN VIVO TV abierta en Perú Panamericana Televisión Transmite el debate EN VIVO

Te recomiendo verificar la guía electrónica de tu televisor o la parrilla de programación de cada canal, ya que algunos añaden antesalas, análisis y programas especiales antes y después del debate.

Sigue la cobertura del Debate Presidencial del JNE 2026 EN VIVO HOY martes 24 de marzo. Esto son los horarios y los candidatos participantes. (Foto: Jura Nacional de Elecciones 2026)

Señales de TV de paga y canal institucional del JNE

Además de la TV abierta, el debate también se distribuye mediante señales de cable e institucionales, lo que facilita que hogares con diferentes operadores puedan seguir la transmisión sin problemas. El canal institucional del organismo electoral es una pieza clave en este esquema.

Opciones principales en TV de paga y señal institucional:

Tipo de señal Canal / Operador Detalle TV de paga / institucional JNE TV / JNE Media (Movistar 552) Canal institucional del JNE TV de paga TV Perú en Movistar TV Canal 7 (SD) / 707 (HD) TV de paga TV Perú en DirecTV Canal 197 (SD) / 1197 (HD) TV de paga TV Perú en Claro TV Canal 7 (SD) / 507 (HD)

JNE TV / JNE Media : canal institucional del Jurado Nacional de Elecciones, disponible en la grilla de Movistar TV (canal 552).

: canal institucional del Jurado Nacional de Elecciones, disponible en la grilla de Movistar TV (canal 552). TV Perú en cable: Movistar TV: canal 7 (SD) / 707 (HD), DirecTV: canal 197 (SD) / 1197 (HD) y por Claro TV: canal 7 (SD) / 507 (HD).

Si cuentas con decodificador HD, es preferible elegir la versión en alta definición para asegurar mejor nitidez de imagen y sonido durante toda la jornada.

Dónde ver el debate presidencial JNE 2026 online y por streaming

Para quienes no tienen acceso a un televisor o prefieren ver el debate desde el celular, laptop o Smart TV, el JNE y los canales participantes han habilitado varias alternativas digitales gratuitas.

Tipo de plataforma Plataforma / App Detalle Streaming oficial JNE YouTube del JNE Transmisión oficial EN VIVO del debate Streaming oficial JNE Facebook Live del JNE Streaming simultáneo con interacción por comentarios Streaming TV Perú YouTube de TV Perú Señal nacional e internacional EN VIVO Streaming TV Perú Web y app de TV Perú Programación en directo sin costo Apps de canales privados América tvGO App/web con transmisión en vivo gratuita dentro del Perú Apps de canales privados Latina Play App/web con señal en directo gratuita dentro del Perú

Plataformas oficiales del JNE:

YouTube del Jurado Nacional de Elecciones: transmisión en vivo del debate con la señal oficial.

Facebook Live del JNE: streaming simultáneo con interacción en tiempo real vía comentarios.

Plataformas de TV Perú:

Canal de YouTube de TV Perú: emite el debate en vivo, incluyendo señal internacional para peruanos en el extranjero.

Web y app de TV Perú: permiten ver la programación en directo sin costo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Conoce la hora de inicio para ver el debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones 2026 de hoy, martes 24 de marzo. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix usando la IA de ChatGPT)

Apps y webs de canales peruanos con transmisión en vivo

Además de las plataformas oficiales del JNE y TV Perú, varias televisoras privadas ofrecen el debate a través de sus propias aplicaciones y sitios web, lo que amplía aún más las opciones para la audiencia.

Entre las apps y webs más útiles para seguir el debate de hoy están:

América tvGO: app y plataforma web de América Televisión con transmisión en vivo del debate presidencial, disponible de forma gratuita dentro del Perú (puede requerir registro básico).

app y plataforma web de América Televisión con transmisión en vivo del debate presidencial, disponible de forma gratuita dentro del Perú (puede requerir registro básico). Latina Play: app y web de Latina con señal en directo, que suele incluir el debate dentro de su programación abierta para usuarios peruanos.

app y web de Latina con señal en directo, que suele incluir el debate dentro de su programación abierta para usuarios peruanos. Plataformas digitales de otros canales que se sumen a la retransmisión, según anuncien en sus redes o en su parrilla online.

Si vas a ver el debate desde el móvil, procura estar conectado a una red WiFi estable para evitar cortes o consumo excesivo de datos, sobre todo considerando que la transmisión puede durar más de dos horas.

Horario y recomendaciones para seguir la transmisión

El bloque del debate presidencial del JNE de hoy, martes 24 de marzo, inicia a las 8:00 p. m. (hora de Perú) , en el marco de las jornadas previstas entre el 23 y el 25 de marzo para Elecciones Generales 2026. El evento se realiza en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, con participación de 11 candidatos por noche y cuatro bloques temáticos.

Consejos prácticos para aprovechar mejor la transmisión:

Conéctate entre 10 y 15 minutos antes por el canal o plataforma de tu preferencia, para no perder la presentación inicial ni las reglas del formato.

Si te interesa el análisis, combina la señal oficial (TV Perú o JNE TV) con algún canal que ofrezca panel de especialistas después del debate.

Ten a la mano un listado de temas que más te importan (seguridad, empleo, salud, corrupción) y toma nota de las propuestas concretas de cada candidato para poder compararlas luego.

El JNE ha señalado que estos debates forman parte de la estrategia de educación electoral y voto informado, por lo que se prioriza la accesibilidad gratuita en todo el territorio nacional, ya sea por TV abierta, cable básico o plataformas digitales abiertas. Esto te permite elegir el canal o la app que mejor se adapte a tu rutina, sin dejar de estar al tanto de las propuestas que marcarán la campaña rumbo a las Elecciones Generales 2026.

Candidatos que participan hoy martes 24 de marzo

El JNE ha dividido a los postulantes en grupos para evitar debates masivos y permitir que cada uno tenga tiempo efectivo de exposición. Para el martes 24 de marzo está programado un segundo grupo de 12 candidatos, que se enfrentan en ternas a lo largo de la noche.

Candidato Partido político Charlie Carrasco Salazar Partido Demócrata Unido Perú Álvaro Paz de la Barra Fe en el Perú Ricardo Belmont Partido Cívico Obras Francisco Diez-Canseco Távara Partido Perú Acción Fiorella Molinelli Fuerza y Libertad Armando Massé Partido Democrático Federal George Forsyth Somos Perú Carlos Espá Partido SíCreo Carlos Jaico Perú Moderno Vladimir Cerrón Perú Libre Roberto Sánchez Palomino Juntos por el Perú Walter Chirinos Purizaga Partido PRIN