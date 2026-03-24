La segunda jornada del debate presidencial se desarrolla hoy con la participación de 11 candidatos, luego de que se confirmara la ausencia de Vladimir Cerrón, quien no asistirá debido a que mantiene una orden de prisión preventiva y se encuentra prófugo de la justicia. En un inicio, estaban convocados 12 postulantes para esta fecha.

El encuentro forma parte del proceso electoral en curso y mantiene como eje central la exposición y contraste de propuestas entre los aspirantes al sillón presidencial. Para esta jornada, los temas principales giran en torno a la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción, dos de las principales preocupaciones del electorado.

En el bloque de seguridad, los candidatos han sido organizados en grupos. En la primera terna participan Charlie Carrasco, Álvaro Paz de la Barra y Ricardo Belmont; en la segunda, Francisco Diez Canseco, Fiorella Molinelli y Armando Massé. Un tercer grupo está conformado por Roberto Sánchez y Walter Chirinos, mientras que en una cuarta terna estaba prevista la presencia de Cerrón.

Para el bloque de lucha contra la corrupción e integridad pública, la dinámica se repite con la participación de George Forsyth, Armando Massé, Carlos Espá, Ricardo Belmont, Carlos Jaico, Walter Chirinos, Álvaro Paz de la Barra, Roberto Sánchez, Fiorella Molinelli y Vladimir Cerrón, aunque este último no intervendrá.

El debate forma parte de una serie de jornadas en las que se distribuyen los 35 candidatos presidenciales en carrera. En la primera fecha también se registró una ausencia, tras el fallecimiento de Napoleón Becerra en un accidente ocurrido cuando se dirigía a una actividad de campaña en Ayacucho.