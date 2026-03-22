Además de la elección presidencial, la votación para el Senado se perfila como una de las más fragmentadas. De acuerdo con Datum Internacional para El Comercio, Fuerza Popular lidera en intención de voto, con 8.2%, pero en un escenario altamente fragmentado y sin liderazgos claros.
La encuesta se aplicó a una muestra nacional de 1,500 personas entre 18 y 70 años, de todos los niveles socioeconómicos, tanto en zonas urbanas como rurales. El trabajo de campo se desarrolló entre el 13 y el 17 de marzo de 2026.
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Posicionamiento simbólico
El mapeo de Datum revela que ningún partido supera siquiera el 10% de preferencia; es decir, predomina un liderazgo débil.
Después del partido encabezado por Keiko Fujimori, la intención del voto para el Senado la lideran Renovación Popular, con 7.3%; Ahora Nación, con 4.8%; Alianza para el Progreso, con 4.7%; Buen Gobierno, con 3.5%; y Juntos por el Perú (3.5%).
Cabe resaltar que el bloque “antivoto” sigue siendo dominante: el 25.7% no sabe y el 16.8% no votaría por ninguno o lo haría en blanco o viciado.
El verdadero primer lugar, hasta el momento, es la indecisión.
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Impacto del voto lineal
Urpi Torrado, CEO de Datum, señaló que el avance del voto lineal —el elector marca a todos los candidatos de un mismo partido político en todas las categorías de la plancha— podría traducirse en un Congreso con bancadas más fuertes para quienes pasen a la segunda vuelta.
Por el contrario, el voto cruzado permitiría una mayor representación y promovería una mayor diversidad de voces.
En ese sentido, la especialista le atribuye la caída del voto cruzado a la complejidad de la cédula, la cual genera temores de cometer errores.
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Ficha técnica:
- Encuestadora: Datum Internacional S.A.
- N° de registro: 0002 REE / JNE
- Contratada por diario El Comercio
- Grupo Objetivo: hombres y mujeres de 18 a 70 años, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, considerando zonas urbana y rural.
- Ámbito: nacional
- Tamaño de la muestra: 1,500 encuestas efectivas
- Margen de error: +/- 2,8%
- Nivel de Confianza: 95%
- Representatividad: 100%
- Técnica: encuestas presenciales en el hogar, utilizando dispositivos móviles.
- Tipo de muestreo: probabilístico, polietápico, estratificado, aproporcional. Para la selección del entrevistado se procedió con el sorteo aleatorio de mapas, lo que nos define la zona de trabajo, selección de viviendas de manera sistemática y elección del entrevistado aleatorio en la vivienda.
- Puntos de muestreo: nacional, urbano y rural (Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali)
- Fecha de Campo: del 13 al 17 de marzo del 2026
- Página web, e-mail: www.datum.com.pe, datum@datum.com.pe