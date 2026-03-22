Además de la elección presidencial, la votación para el Senado se perfila como una de las más fragmentadas. De acuerdo con Datum Internacional para El Comercio, Fuerza Popular lidera en intención de voto, con 8.2%, pero en un escenario altamente fragmentado y sin liderazgos claros.

La encuesta se aplicó a una muestra nacional de 1,500 personas entre 18 y 70 años, de todos los niveles socioeconómicos, tanto en zonas urbanas como rurales. El trabajo de campo se desarrolló entre el 13 y el 17 de marzo de 2026.

Posicionamiento simbólico

El mapeo de Datum revela que ningún partido supera siquiera el 10% de preferencia; es decir, predomina un liderazgo débil.

Después del partido encabezado por Keiko Fujimori, la intención del voto para el Senado la lideran Renovación Popular, con 7.3%; Ahora Nación, con 4.8%; Alianza para el Progreso, con 4.7%; Buen Gobierno, con 3.5%; y Juntos por el Perú (3.5%).

Cabe resaltar que el bloque “antivoto” sigue siendo dominante: el 25.7% no sabe y el 16.8% no votaría por ninguno o lo haría en blanco o viciado.

El verdadero primer lugar, hasta el momento, es la indecisión.

Fuerza Popular protesta por restricciones y costo en acceso a datos electorales del 2021. (Foto: Andina)

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Impacto del voto lineal

Urpi Torrado, CEO de Datum, señaló que el avance del voto lineal —el elector marca a todos los candidatos de un mismo partido político en todas las categorías de la plancha— podría traducirse en un Congreso con bancadas más fuertes para quienes pasen a la segunda vuelta.

Por el contrario, el voto cruzado permitiría una mayor representación y promovería una mayor diversidad de voces.

En ese sentido, la especialista le atribuye la caída del voto cruzado a la complejidad de la cédula, la cual genera temores de cometer errores.

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