El primer bloque del foro de candidatos presidenciales en la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) reunió los primeros a seis postulantes que presentaron sus propuestas económicas y sociales ante representantes del sector empresarial. Alfonso López-Chau y Roberto Chiabra no acudieron al conversatorio.

Este foro lo organiza la Unión de Gremios Empresariales Unidos por el Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), y tiene como media partner a Grupo El Comercio,

Cada candidato contó con un espacio para presentar sus propuestas y responder preguntas de representantes del sector.

Keiko Fujimori

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que se ubica en los primeros lugares de las encuestas, expuso su plan de gobierno en materia de desarrollo productivo, promoción del empleo, formalización, salud, seguridad ciudadana, educación y juventud.

Fujimori señaló que su plan de gobierno, denominado “Perú con Orden”, prioriza restablecer condiciones para la inversión y la actividad empresarial.

“Lo primero que necesitamos para crecer es recuperar algo fundamental: orden en las calles, orden en la economía y orden en el Estado. Sin orden no hay inversión, sin inversión no hay producción y sin producción no hay empleo”, indicó.

En materia de seguridad, la candidata propuso una estrategia para enfrentar la extorsión que afecta a empresas y trabajadores. Según explicó, su planteamiento contempla la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía en zonas de alta incidencia delictiva. “El Estado va a proteger al que trabaja y perseguir al que delinque”, remarcó.

Asimismo, anunció un “shock de desregulación” orientado a simplificar trámites y reducir la burocracia estatal para impulsar la actividad empresarial. “Uno de los mayores obstáculos para producir en el Perú no es el mercado, es el propio Estado. Por eso vamos a eliminar trámites redundantes y digitalizar completamente los procesos”, sostuvo.

Ante la consulta sobre la generación de empleo, Fujimori reiteró que la reactivación económica dependerá principalmente de la inversión privada y planteó impulsar reformas mediante diálogo con el sector empresarial y los trabajadores. “El 80% de la inversión en el país depende del sector privado. Tenemos que generar predictibilidad y confianza para que esa inversión vuelva a crecer”, afirmó.

Enrique Valderrama

El candidato presidencial Enrique Valderrama, del APRA, planteó impulsar un nuevo proceso de industrialización en el país como eje de su propuesta económica. Según explicó, su partido ha sostenido históricamente la necesidad de fortalecer la industria nacional para generar empleo. “Para el APRA siempre ha sido fundamental soñar con un país industrial y por eso proponemos un nuevo impulso industrializador en el Perú”, afirmó.

Entre sus planteamientos, Valderrama anunció que su eventual gobierno impulsaría el Gasoducto Sur Peruano para fortalecer la seguridad energética. “Así como hablamos de seguridad ciudadana, también es fundamental la seguridad energética. El APRA va a hacer el gasoducto surperuano para darle seguridad energética al país”, sostuvo.

Asimismo, indicó que su plan contempla generar 3.5 millones de puestos de trabajo en cinco años, lo que —según dijo— requerirá acelerar el crecimiento económico y ampliar la apertura comercial. En ese sentido, planteó impulsar nuevos acuerdos comerciales. “Quiero ser el presidente que firme el TLC con la India y que acerque al Perú a Indonesia, abriendo nuevos mercados para nuestra producción”, señaló.

En materia de inversión, el candidato también propuso reactivar proyectos de irrigación y ampliar la actividad minera. Además, planteó implementar un programa de crédito popular para impulsar a las micro y pequeñas empresas. “Vamos a crear un sistema de garantías de entre cinco mil y diez mil millones de soles para crédito productivo dirigido a mipymes, agricultores y transportistas”, indicó.

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Rafael Belaunde

Por su parte, el candidato Rafael Belaunde, de Libertad Popular, centró su intervención en la necesidad de impulsar un “shock de inversión” para reactivar la economía y generar empleo. Según señaló, el país cuenta con oportunidades importantes en sectores como infraestructura, agroexportación y recursos energéticos. “El Perú tiene enormes posibilidades de inversión, desde el zócalo marítimo hasta las irrigaciones que han convertido arenales en potencia agroexportadora”, afirmó.

Belaunde advirtió que varios proyectos estratégicos permanecen paralizados, lo que —según dijo— limita el crecimiento económico. En ese sentido, mencionó iniciativas como Chavimochic III, Majes Siguas II, Chinecas y Alto Piura, que podrían ampliar significativamente la frontera agrícola. “Todas las irrigaciones pendientes están paralizadas por la corrupción y eso tiene que cambiar”, sostuvo.

El candidato también subrayó el potencial del sector minero y energético, especialmente en gas y cobre, y advirtió sobre el riesgo de una caída en la producción si no se impulsan nuevas inversiones. “El cobre es la fuente principal de divisas del Perú y si no desarrollamos nuevos proyectos, en 15 años la producción podría reducirse a la mitad”, señaló.

Finalmente, Belaunde remarcó que la generación de empleo depende principalmente de la inversión privada y de condiciones favorables para la actividad empresarial. “El empleo productivo no lo genera el Estado, lo generan los empresarios que arriesgan su capital. Lo que se necesita es un entorno más amigable, con menos burocracia y mayor respeto a los contratos”, afirmó.

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Ronald Atencio

El candidato presidencial Ronald Atencio planteó la necesidad de una reforma tributaria para aumentar los ingresos fiscales y financiar mayores inversiones en salud y educación. Durante su intervención, criticó el actual nivel de recaudación del país y sostuvo que el sistema tributario favorece a determinados sectores. “El Perú parece un paraíso tributario. Tenemos una presión tributaria de 14.2%, cuando el promedio en Latinoamérica está alrededor del 22%”, afirmó.

En esa línea, cuestionó los beneficios tributarios que -según dijo- reciben algunas actividades económicas, mientras que las micro y pequeñas empresas enfrentan mayores cargas. “¿Acaso las pequeñas empresas tienen exoneraciones tributarias? ¿Acaso las MYPES tienen exoneraciones? Necesitamos hacer esas reformas para financiar la educación y la salud que el país necesita”, señaló.

Atencio sostuvo que el aumento de recursos permitiría fortalecer los servicios públicos, especialmente en el primer nivel de atención sanitaria. “Hoy la primera línea de atención la están dando las farmacias. Nuestros ciudadanos van a comprar un medicamento y quien se los vende termina haciendo de médico”, indicó.

En materia de seguridad, el candidato propuso medidas drásticas contra el crimen organizado y el terrorismo. “Vamos a conformar un comando de aniquilamiento contra la delincuencia. Yo lo voy a liderar y asumiré su conducción”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que dará un plazo a las Fuerzas Armadas para capturar a los cabecillas terroristas en el Vraem. “Vamos a darle seis meses al jefe de las Fuerzas Armadas para que entregue la cabeza de los Quispe Palomino; de lo contrario serán removidos”, agregó.

Fiorella Molinelli

Por su parte, la candidata presidencial Fiorella Molinelli centró su intervención en la necesidad de reactivar la economía a través de la inversión y la formalización del empleo. Según explicó, el país enfrenta un problema de gestión pública que frena el crecimiento. “El Perú no es un país pobre, es un país paralizado por el Estado”, sostuvo.

Molinelli destacó el peso de la informalidad en el mercado laboral y planteó impulsar un crecimiento económico sostenido para revertir esa situación. “Siete de cada diez personas trabajan en la informalidad y 12 millones de trabajadores no tienen empleo formal. Nuestro objetivo es recuperar un crecimiento no menor al 7% anual”, afirmó.

Entre sus propuestas, anunció la creación de zonas de desarrollo productivo regional para impulsar sectores como agro, minería, turismo, pesca y tecnología. “El desarrollo no se decreta desde Lima, se construye en cada región”, señaló. Según indicó, esta estrategia permitiría generar un millón de empleos formales en cinco años.

Asimismo, planteó destrabar proyectos de inversión y simplificar la gestión estatal para facilitar la actividad empresarial. “El Perú no necesita más burocracia, necesita más empresas y más trabajo. Como presidenta me pondré al frente de un equipo que destrabe inversiones y recupere la capacidad de gestión del Estado”, afirmó.

Carlos Espá

Finalmente, el candidato presidencial Carlos Espá aseguró que “algunas teorías de izquierda, pretenden regresar al Perú para llevarnos a las tinieblas de Cuba”.

“No podemos seguir viviendo de espaldas a las provincias del Perú. No podemos vivir con el modelo de la política del chorreo”, dijo.

“Vamos a secar el pozo de la corrupción, vamos a eliminar trámites licencias que están hechas para la coima. Segundo, vamos a eliminar 35 impuestos antitécnicos. Vamos a devolver sin ningún trámite un punto del IGV a quienes compren en establecimientos formales”, agregó.

Ahora es momento del segundo bloque, con: Mesías Guevara Amasifuen (Partido Morado), José Williams Zapata (Avanza País), Herbert Caller Gutiérrez (Partido Patriótico del Perú), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Carlos Jaico Carranza (Perú Moderno) y Ricardo Belmont Cassinelli (Partido Cívico Obras).