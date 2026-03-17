El Grupo El Comercio transmitirá este martes el foro de candidatos presidenciales en la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), que organiza la Unión de Gremios Empresariales Unidos por el Perú. ​

Más de 20 postulantes presentan sus propuestas económicas y sociales ante representantes del sector empresarial.

El encuentro forma parte de una cobertura especial del Grupo El Comercio, que involucra a América Multimedia, Canal N, El Comercio, Gestión, Correo y Trome, con el objetivo de acercar a la ciudadanía y al sector productivo las propuestas de quienes buscan dirigir el país.

Sigue la transmisión del foro presidencial aquí:

La jornada se desarrolla a lo largo del día y está dividida en cuatro bloques de exposiciones, en los que los candidatos presentan sus propuestas sobre desarrollo productivo, promoción del empleo, formalización, salud, seguridad ciudadana, educación y juventud.

Agenda del foro

El programa contempla la participación de los candidatos en distintos bloques a lo largo de la jornada.

Primer bloque

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Enrique Valderrama Peña (APRA)

Rafael Belaúnde Llosa (Libertad Popular)

Ronald Atencio Sotomayor (Alianza Electoral Venceremos)

Fiorella Molinelli Aristondo (Alianza Fuerza y Libertad)

Alfonso López Chau (Ahora Nación)

Carlos Espá y Garcés Alvear (Sí Creo)

Roberto Chiabra León (Unidad Nacional)

Segundo bloque

Mesías Guevara Amasifuen (Partido Morado)

José Williams Zapata (Avanza País)

Herbert Caller Gutiérrez (Partido Patriótico del Perú)

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

Carlos Jaico Carranza (Perú Moderno)

Ricardo Belmont Cassinelli (Partido Cívico Obras)

Tercer bloque (tarde)

César Acuña Peralta (Alianza para el Progreso)

Marisol Pérez Tello (Primero la Gente)

Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú)

José Luna Gálvez (Podemos Perú)

Yonhy Lescano Ancieta (Cooperación Popular)

Cuarto bloque

Fernando Olivera Vega (Frente de la Esperanza)

George Forsyth Sommer (Somos Perú)

Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno)

Wolfgang Grozo Costa (Integridad Nacional)

Carlos Álvarez Loayza (País para Todos)

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

Cada candidato cuenta con un espacio para presentar sus propuestas y responder preguntas de representantes del sector empresarial y de la academia.