El 15 de marzo de 2026 se confirmó la muerte del candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú (PTE-Perú), Napoleón Becerra García, en un accidente automovilístico ocurrido en Huaytará, en el departamento de Huancavelica.

El hecho no solo ha impactado en su partido político, sino también al panorama electoral, ya que estamos a menos de un mes de realizar las Elecciones Generales de 2026.

¿Qué sucede con la plancha presidencia y la lista al Congreso o Parlamento Andino tras este hecho?

LEA TAMBIÉN: López Aliaga y Fujimori lideran intención de voto a menos de un mes de las Elecciones 2026

Impacto en la fórmula presidencial

Este tipo de escenarios se encuentra regulado por el artículo 44 del reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos del Jurado Nacional de Elecciones.

Según la norma, cuando muere un candidato presidencial, los dos candidatos a la vicepresidencia quedan automáticamente fuera de carrera y no pueden continuar en la contienda. Es decir, la fórmula presidencial completa deja de participar; no hay reemplazo para el candidato fallecido ni continuidad de la plancha presidencial.

“Una candidatura a la presidencia se cae por improcedencia de suscripción, tache de suscripción, renuncia o retiro de la candidatura 60 días antes de la elección o fallecimiento, como en el caso de Napoleón Becerra”, indicó José Tello, presidente de Aklla Perú y especialista en temas electorales.

Sin embargo, la salida de la fórmula presidencial no implica que todo el partido quede excluido del proceso electoral.

Las listas al Senado, a la Cámara de Diputados y, en caso de existir, al Parlamento Andino, continúan participando.

En resumen, el partido deja de competir por la Presidencia de la República, pero mantiene su presencia en las otras instancias de representación, de modo que los ciudadanos aún pueden votar por sus candidatos legislativos y andinos.

Llegada del cuerpo de quien fue en vida el candidato presidencial del partido PTE Perú Napoleón Becerra el cual falleció en un accidente de tránsito al interior del país. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

Debate y presencia en la cédula electoral

Respecto al debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, el formato deberá ajustarse en el grupo en el que iba a intervenir Napoleón Becerra.

Dado que los debates estaban organizados en grupos, al quedar uno fuera no habrá reemplazo y el jurado tendrá que modificar la dinámica o el esquema previsto para ese bloque.

Con relación con la cédula electoral, dependerá del momento del proceso en que se haya producido la muerte del candidato. Existe una gran posibilidad que ya habría empezado la impresión de las cédulas, por lo que es probable que el nombre y la foto de Napoleón Becerra sigan apareciendo en el documento de votación.

En ese escenario, la candidatura presidencial ya no estaría vigente, pero el rostro y el nombre del candidato podrían seguir figurando físicamente en la cédula por razones logísticas y de tiempo.

Si el candidato recibe eventualmente votos, estos serían nulos. “Los votos hacia él serían nulos porque él ya no participaría”, añadió José Villalobos Campana, especialista en temas electorales.

También precisó sobre este escenario y sus diferencias entre una campaña municipal y presidencial.

En el ámbito municipal, cuando muere el candidato a alcalde que integra una lista, la lista completa (alcalde y regidores) sigue en carrera sin el alcalde, porque se trata de una sola lista conjunta.

En cambio, en las elecciones generales, la fórmula presidencial es independiente de las listas parlamentarias y, por tanto, la muerte del candidato presidencial acarrea la salida de toda la plancha presidencial, pero no afecta automáticamente a las listas legislativas, que “corren separadas” de acuerdo con otra regulación.

Consecuencias finales para el partido

Ante la muerte de un candidato, la organización política a la que perteneció podrá seguir compitiendo en las elecciones legislativas y al Parlamento Andino, pero dependerá del resultado en esas contiendas para mantener su inscripción.

Sim embargo, tiene que superar la valla electoral fijada por el JNE.

“El partido, si no pasa la valla, tiene que volver a reinscribirse”, precisó José Tello.