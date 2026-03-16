A 48 horas de que la presidenta del Consejo de Ministros, junto con el Gabinete Ministerial, se presente ante el Pleno del Congreso de la República para exponer sus planes de gestión hasta el 28 de julio de 2026 y solicitar el voto de confianza, distintos gremios empresariales hicieron una llamado a los congresistas.

“Durante los últimos años nuestro país ha vivido un clima de inestabilidad que vulnera nuestra democracia, la institucionalidad y el clima de confianza necesario para atraer las inversiones necesarias que crean empleo formal y bienestar para más peruanos. A ello se suma el Fenómeno El Niño Costero, que viene generando graves consecuencias para amplios sectores de la población”, señalaron en un comunicado.

Recordaron que estamos a 27 días, de que los peruanos elijamos una nueva plancha presidencial, así como senadores y diputados.

LEA TAMBIÉN: Premier Miralles respalda a nuevo ministro de Salud pese a investigaciones en su contra

“En ese contexto, es fundamental que el proceso electoral se desarrolle en un clima de paz, tranquilidad y transparencia, situación que solo se logrará si los señores congresistas actúan a la altura de las circunstancias y otorgan el respectivo voto de confianza al actual gabinete ministerial”, expresaron.

La Confiep emitió un comunicado, así como los siguientes gremios: ADEX, CCL, SNI, AAP, ComexPerú, Canatur, Perucámaras, Mipymes.

Instan a congresistas a actuar la altura de las circunstancias. Foto: Presidencia.