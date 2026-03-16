Gremios empresariales instan a congresistas a actuar la altura de las circunstancias. Foto: PCM
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Redacción Gestión
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para exponer sus planes de gestión hasta el 28 de julio de 2026 y solicitar el voto de confianza, distintos gremios empresariales hicieron una llamado a los congresistas.

“Durante los últimos años nuestro país ha vivido un clima de inestabilidad que vulnera nuestra democracia, la institucionalidad y el clima de confianza necesario para atraer las inversiones necesarias que crean empleo formal y bienestar para más peruanos. A ello se suma el Fenómeno El Niño Costero, que viene generando graves consecuencias para amplios sectores de la población”, señalaron en un comunicado.

Recordaron que estamos a 27 días, de que los peruanos elijamos una nueva plancha presidencial, así como senadores y diputados.

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“En ese contexto, es fundamental que el proceso electoral se desarrolle en un clima de paz, tranquilidad y transparencia, situación que , expresaron.

La Confiep emitió un comunicado, así como los siguientes gremios: ADEX, CCL, SNI, AAP, ComexPerú, Canatur, Perucámaras, Mipymes.

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Instan a congresistas a actuar la altura de las circunstancias. Foto: Presidencia.
Instan a congresistas a actuar la altura de las circunstancias. Foto: Presidencia.
Confiep 1
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