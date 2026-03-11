Miralles dialoga con bancadas. Foto: PCM.
Miralles dialoga con bancadas. Foto: PCM.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

antes de solicitar el voto de confianza el próximo 18 de marzo ante el Pleno del Congreso.

, emergencias climáticas y la búsqueda de respaldo político para el próximo de confianza.

Montoya precisó que no han tratado el tema Petroperú ni su posible “privatización” y que la conversación se centró en hechos actuales y, en particular, en seguridad.

LEA TAMBIÉN: Premier Miralles supervisó labores de reparación del ducto de gas en Cusco

Sobre el tema seguridad, indicó que el gobierno les informó que saldrán a las calles 5,700 policías adicionales, y que, por su lado, ellos dieron sus puntos de vista en un marco “profesional, no político”.

Consultado por el voto de confianza,

“La otra semana. Antes del miércoles”, precisó a los medios de comunicación.

LEA TAMBIÉN: Seguro agrario y bonos, las 2 medidas que se ponen sobre la mesa en medio de fuertes lluvias

La posición de Acción Popular

, indicó que recomendará a su bancada, que no otorguen el voto de confianza al Gabinete de Denisse Miralles.

López sostuvo que hubo “improvisación” en las decisiones del gabinete Miralles frente a la crisis energética causada por la rotura de un ducto de gas natural de Camisea en Megantoni, Cusco.

LEA TAMBIÉN: Minem frente a especulaciones: “El tema está controlado, no faltará GLP ni gasolina”

“Voy a plantear ante la bancada no dar el voto de confianza. El argumento concreto y sencillo es que, en un momento de crisis se han tomado decisiones improvisadas”, indicó a RPP.

, sin sustento legal previo, debido a que no existía decreto ni resolución.

LEA TAMBIÉN: ¿Qué ocurrirá con el Gobierno si el Congreso no da el voto de confianza al gabinete Miralles?

“Se lo dijimos a la señora Miralles ayer (durante la reunión que tuvieron) tiene estos días para plantear, por lo menos que se diga o que se asuma responsabilidad diciendo: ‘Sí, pues, nos equivocamos al enviar a la gente a trabajo remoto y a los estudiantes a sus casas sin un previo estudio”, puntualizó.

Como se recuerda,

LEA TAMBIÉN: PCM se alista, ahora con Miralles, a llevar leyes al TC: próxima semana se definirían

“Estamos dialogando con las fuerzas políticas y actores sociales para que el país no vuelva a paralizarse. Nuestro deber es asegurar un proceso democrático transparente y entregar un país en orden para que sean los peruanos quienes decidan en las urnas el rumbo del país. Este es el momento de poner al Perú por delante de cualquier cálculo político”, enfatizó la primera ministra.

Denisse Miralles, primera ministra. Foto: PCM
Denisse Miralles, primera ministra. Foto: PCM

TE PUEDE INTERESAR

GNV volverá a abastecerse con normalidad este fin de semana, según Asociación de Grifos
Indecopi fiscaliza grifos ante denuncias por alza de combustibles
¿Cuáles son las regiones más distritos en riesgo muy alto por intensas lluvias?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.