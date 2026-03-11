La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, se reunió con las bancadas Acción Popular y Honor y Democracia, en el marco de las reuniones previas antes de solicitar el voto de confianza el próximo 18 de marzo ante el Pleno del Congreso.

Los congresistas Jorge Montoya y José Cueto (bancada Honor y Democracia) precisaron que la reunión estuvo centrada en seguridad ciudadana, crisis del gas, emergencias climáticas y la búsqueda de respaldo político para el próximo de confianza.

Montoya precisó que no han tratado el tema Petroperú ni su posible “privatización” y que la conversación se centró en hechos actuales y, en particular, en seguridad.

LEA TAMBIÉN: Premier Miralles supervisó labores de reparación del ducto de gas en Cusco

Sobre el tema seguridad, indicó que el gobierno les informó que saldrán a las calles 5,700 policías adicionales, y que, por su lado, ellos dieron sus puntos de vista en un marco “profesional, no político”.

Consultado por el voto de confianza, el congresista Cueto precisó que la bancada tomará una decisión la próxima semana, sin adelantar posición.

“La otra semana. Antes del miércoles”, precisó a los medios de comunicación.

La posición de Acción Popular

Por otro lado, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, de Acción Popular, indicó que recomendará a su bancada, que no otorguen el voto de confianza al Gabinete de Denisse Miralles.

López sostuvo que hubo “improvisación” en las decisiones del gabinete Miralles frente a la crisis energética causada por la rotura de un ducto de gas natural de Camisea en Megantoni, Cusco.

“Voy a plantear ante la bancada no dar el voto de confianza. El argumento concreto y sencillo es que, en un momento de crisis se han tomado decisiones improvisadas”, indicó a RPP.

El legislador señaló que criticó directamente a la premier y a sus ministros por la improvisación al tomar medidas como las clases remotas, sin sustento legal previo, debido a que no existía decreto ni resolución.

“Se lo dijimos a la señora Miralles ayer (durante la reunión que tuvieron) tiene estos días para plantear, por lo menos que se diga o que se asuma responsabilidad diciendo: ‘Sí, pues, nos equivocamos al enviar a la gente a trabajo remoto y a los estudiantes a sus casas sin un previo estudio”, puntualizó.

Como se recuerda, Denisse Miralles se encuentra realizando diversas reuniones con bancadas congresales previo al voto de confianza de su Gabinete Ministerial.

“Estamos dialogando con las fuerzas políticas y actores sociales para que el país no vuelva a paralizarse. Nuestro deber es asegurar un proceso democrático transparente y entregar un país en orden para que sean los peruanos quienes decidan en las urnas el rumbo del país. Este es el momento de poner al Perú por delante de cualquier cálculo político”, enfatizó la primera ministra.