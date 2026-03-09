En una reciente conferencia desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), la primera ministra, Denisse Miralles, y parte de su Gabinete hablaron sobre algunas de las medidas implementadas en un contexto de fuertes lluvias e inundaciones. En particular, se concentraron en los bonos de vivienda y el seguro para la agricultura.

Sobre los fondos para sostener estas medidas, Miralles recordó que en la Ley de Presupuesto Público 2026 se incluyó la disposición del Fondo Para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes).

“El seguro agrario, el bono de arrendamiento y todo el despliegue que hemos visto hoy en las diferentes regiones con maquinaria, el Ejército, la Policía, se financia con cargo al Fondes. Es suficiente por ahora. Sin embargo, si esto se complica, seguro se podría ver algún tipo de incremento. Pero, como digo, está dentro de las expectativas”, remarcó la premier.

Denisse Miralles, primera ministra. Foto: PCM

Seguro Agrario: S/ 1,000 por hectárea

César Meza, ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), recordó que los agricultores cuentan con el Seguro Agrario Catastrófico que se activa ante la pérdida de los cultivos producto de las emergencias, como lluvia, helada, granizo y otros eventos climatológicos.

“Este seguro es gratis. El agricultor no paga ni un centavo y la cobertura es de hasta S/ 1,000 por hectáreas [...] Invocamos a las autoridades regionales, a las direcciones regionales de agricultura, a las gerencias regionales a atender esto. Es que el productor, una vez que se da la pérdida del cultivo, reporta a las autoridades regionales quienes, a su vez, coordinan con la compañía aseguradora para la verificación de campo y posterior a ello se hace efectivo el pago de la prima", refirió Meza.

En total, mencionó, cuentan con S/ 2,000 millones para la cobertura de más de 2 millones de hectáreas.

Fuertes lluvias golpean el Perú. Fotocomposición: Perplexity, ChatGPT, para Diario Gestión

Bonos de arrendamiento en medio de la emergencia

Wilder Sifuentes, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento habló del bono de arrendamiento por emergencia.

“Es el subsidio de S/ 500 (durante 24 meses) que otorga el Estado a las familias afectadas. Hay algo importante que la población sepa: quien tiene que pedir estos bonos son los gobiernos locales. Esto porque dentro de sus competencias, empadrona a las viviendas inhabitables o colapsadas por el fenómeno natural. Entonces, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) evalúa la documentación”, especificó.

Para que ese último paso sea ágil, expuso, se ha enviado personal del ministerio a las localidades para que puedan capacitar a los funcionarios de las municipalidades.

“Es importante remitir la información correcta a la población porque ellos tienen que enviar dentro de los requisitos para la evaluación, previa entrega de los bonos, el contrato de arrendamiento donde los hogares afectados van a vivir. Es decir, [los S/ 500] no son para que vivan en su propiedad inhabitable o colapsada. Ya tenemos en camino 5 convocatorias en las 17 regiones, son más de 1,128 bonos que ya están activos, por S/ 13.5 millones ”, añadió.

