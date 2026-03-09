Varias viviendas colapsaron por causa del desborde del río Sankirhuato en el distrito de Ayna San Francisco, en Ayacucho | Foto: Municipalidad Distrital de Ayna San Francisco (Facebook)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

En San Francisco (distrito de Ayna, provincia de La Mar, Ayacucho) que provocaron el desborde del río Sankirhuato.

Fuertes lluvias provocaron que el río Sankirhuato se desbordara de forma repentina.

Según imágenes de Canal N, hay centenares de viviendas afectadas, además de colegios, un puente, establecimientos de salud, comercios y vehículos.

Los damnificados tuvieron que refugiarse en azoteas y pisos superiores porque el agua y lodo aún no han sido retirados.

