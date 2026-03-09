En San Francisco (distrito de Ayna, provincia de La Mar, Ayacucho) se ha declarado una grave emergencia por las lluvias intensas que provocaron el desborde del río Sankirhuato.

Fuertes lluvias provocaron que el río Sankirhuato se desbordara de forma repentina.

Según imágenes de Canal N, hay centenares de viviendas afectadas, además de colegios, un puente, establecimientos de salud, comercios y vehículos.

Los damnificados tuvieron que refugiarse en azoteas y pisos superiores porque el agua y lodo aún no han sido retirados.