La Policía de Carreteras de Lima Centro ordenó hoy jueves 5 de marzo el cierre total de la Carretera Central ante un derrumbe de rocas y tierra registrado a la altura del kilómetro 53, en el sector de Tornamesa, jurisdicción del distrito de San Bartolomé, provincia de Huarochirí, región Lima.

La medida se dispuso ante esta caída de rocas y tierra causado por las persistentes lluvias que se presentan en la zona y ante el peligro que representa para los transportistas y pasajeros que transitan por la zona. La Carretera Central se encuentra cerrada desde el kilómetro 48, a la altura del peaje de Corcona.

La concesionaria Deviandes confirmó la caída de rocas y tierra en Tornamesa e informó que sus unidades se encuentran en la zona evaluando la magnitud del derrumbe.

La Carretera Central es una importante vía nacional que conecta la ciudad de Lima con la sierra central donde se ubican las regiones de Junín, Pasco, Huancavelica y Huánuco.

Las autoridades informaron que el cierre se dispuso desde las 00:20 horas de hoy jueves 5 de marzo, mientras se evalúa la magnitud del derrumbe y se coordinan acciones para el retiro de las rocas y la habilitación de la vía.

La Policía de Carreteras recomendó a los transportistas, viajeros y empresas de transporte tomar las precauciones del caso, evitar dirigirse hacia el tramo afectado y mantenerse atentos a los comunicados oficiales sobre la reapertura de la carretera.