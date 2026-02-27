La primera ministra, Denisse Miralles, subrayó recientemente que la Nueva Carretera Central (NCC) no se financiará solo con recursos públicos.
Hay que recordar que actualmente la NCC está bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G), que es básicamente por obra pública. Cuando Miralles era la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), justamente tenía planes de renegociar los contratos bajo G2G por falta de recursos.
“La estimación [de inversión] actual -que nos comentó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)- es de S/ 30,000 millones. Pero, la viabilidad de ese proyecto hace algunos años se dio con S/ 12,000 millones”, alertó Miralles en conversación con RPP.
Pese a lo mencionado, el Congreso de la República tendría otros planes. Un proyecto de ley presentado por el congresista de Bloque Democrático Popular, Edgard Reymundo Mercado, busca asegurar el financiamiento y ejecución de la carretera.
“[...] el Ministerio de Transportes y Comunicaciones podrá implementar mecanismos de asistencia técnica especializada, incluyendo la contratación de una Oficina de Gestión de Proyectos (Project Management Office – PMO), así como celebrar convenios de gobierno a gobierno u otros instrumentos de gestión permitidos por la normativa vigente", refiere el texto.
Esto no cambia el panorama pues actualmente el proyecto ya está bajo G2G y tiene un PMO. Entonces, ¿dónde está la clave?
La propuesta congresal limitaría que la NCC pase a la modalidad de Asociación Público-Privada (APP): “La ejecución del proyecto no podrá realizarse bajo las modalidades de concesión, APP ni iniciativa privada cofinanciada o autofinanciada que impliquen la transferencia de la titularidad, gestión integral o explotación económica de la infraestructura al sector privado”.
¿Cómo se financiaría la NCC?
La iniciativa legislativa plantea tres opciones: autorización de emisión de bonos, creación de un Impuesto a la Sobreganancia Minera, y la asignación de recursos para la ejecución de la Nueva Carretera Central.
Sobre el segundo punto, vale la pena hacer un zoom a la propuesta: “Créase el Impuesto a la Renta Extraordinaria Minera (IREM), de carácter nacional y naturaleza permanente, independiente del Impuesto a la Renta, de las regalías mineras y de cualquier otro gravamen aplicable a los titulares de actividad minera metálica que generen rentas extraordinarias derivadas del aprovechamiento de recursos naturales no renovables”.
Y sobre la asignación de recursos, especifica que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, podrá transferir en el primer trimestre del año siguiente al de la recaudación el 3% del total del Impuesto General a las Ventas (IGV) generado en las regiones de Junín, Huancavelica, Ayacucho, Pasco y Huánuco; a la cuenta especial del Tesoro Público.
Consejo de Seguimiento y Control
Para darle seguimiento a lo mencionado, el proyecto de ley propone la creación del Consejo de Seguimiento y Control. Este consejo se conformaría por los gobernadores de Junín, Huancavelica, Ayacucho, Pasco y Huánuco, así como a los ministros de Transportes y Comunicaciones y Economía y Finanzas. La sociedad civil también formará parte.