El sector construcción arrancó el año con un crecimiento de 5.8% en el primer mes. Así lo señaló Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), quien advirtió que el resultado responde, sobre todo, al empuje del capital privado más que a la ejecución estatal.

Puntualmente, el avance de la obra pública se contrajo 20.3% en enero, su peor resultado desde febrero 2022. Esto responde, sobre todo, a la caída por parte del Gobierno nacional (-40%), sostuvo el vocero durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N° 98, a cargo del gremio.

Elementos beneficiosos

La cifra de enero, de acuerdo con Valdivia, se debe a que hay actividad inmobiliaria vigente, proyectos privados en ejecución y continuidad de inversión minera.

“La inversión minera ha tenido un crecimiento muy potente, sobre todo a partir del mes de junio [del 2025], con crecimiento sostenido y siempre a ritmo de dos dígitos. Esto ha permitido alcanzar una cifra récord. Este año, de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la inversión en minería sumó más de US$ 1,000 millones”, indicó.

“En un buen año, la inversión minera puede impactar entre 10 o 15% en la marcha del sector construcción”, precisó.

El empleo también ha contribuido bastante a la tendencia favorable: el sector les brindó trabajo a 1.3 millones de personas entre octubre y diciembre, cifra récord que superó en 0.5% al anterior número más alto, entre julio y septiembre de 2022.

Solamente en Lima, la construcción empleó a 446,000 personas entre noviembre de 2025 y enero de 2026, con lo cual superó en 1.1% a récord anterior, durante el trimestre noviembre 2024 – enero 2025.

¿Por qué el sector construcción arrancó el año de manera exitosa? (Foto: Andina)

¿2026 bajo la lupa?

Valdivia también se refirió a lo que se espera para el año completo: “Una muy buena noticia es que, según el IPE, la inversión privada habría crecido también 10.1% en enero del 2026, lo cual coincide con estas expectativas positivas que hemos visto entre los empresarios de construcción y, naturalmente, es un escenario importante para la marcha de la economía”.

Aun así, acotó: “Sin embargo, ya vemos cómo poco tiempo después la realidad nos dice que es difícil que, con un Estado tan fuera de niveles de eficiencia y de integridad, podamos superar los problemas. Hay alternativas, como la aplicación de obras por impuestos, que creció 20.4% en el año 2025″.

Para 2026 se anticipa una expansión más moderada, especialmente en inversión pública. En enero, el avance de obra pública cayó cerca de 20%, principalmente por la contracción en el gobierno nacional y el ajuste posterior al fuerte cierre presupuestal de diciembre .

Asimismo, a Capeco le preocupa la situación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), que ejecutó más del 26% de su presupuesto anual en enero, lo que podría generar restricciones hacia el segundo semestre si no se asignan recursos adicionales.