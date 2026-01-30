El Ministerio de Educación (Minedu) anunció la construcción del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) Arequipa, que se ejecutará con una inversión de más de 107 millones de soles.

Se tiene previsto que albergue a cerca de 3,000 estudiantes de secundaria con habilidades sobresalientes.

La obra, que estará ubicada en el distrito de Majes, provincia de Caylloma, se ejecutará a través de la Dirección General de Infraestructura Educativa mediante la modalidad de obras por impuestos, tras haberse otorgado la buena pro a la empresa Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú.

La inversión, estimada en más de 107 millones de soles, incluye la elaboración del expediente técnico, la supervisión y ejecución de la obra, así como el equipamiento integral y el mobiliario de todas sus instalaciones. El plazo de construcción es de 18 meses, y su inicio está previsto para el año 2027.

Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú es la empresa encargada de ejecutar el Colegio de Alto Rendimiento en Majes. Foto: Difusión.

Al respecto, el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, destacó que esta iniciativa forma parte de la estrategia nacional para cerrar brechas de infraestructura y ampliar las oportunidades educativas en las regiones.

“La construcción del Coar Arequipa es una apuesta por el talento de nuestros estudiantes y por una educación pública de excelencia. Este proyecto no solo permitirá contar con infraestructura moderna y segura, sino también fortalecer la formación integral de jóvenes con alto desempeño académico, articulando esfuerzos entre el Estado y el sector privado en beneficio del país”, señaló.

La nueva infraestructura contará con aulas regulares, laboratorios, talleres especializados, residencia estudiantil, sala de usos múltiples, cocina, comedor, aula de innovación, salas de lectura, ambientes de recursos informáticos y audiovisuales, áreas administrativas y zona de servicios generales. Asimismo, tendrá polideportivo, piscina, losa de usos múltiples y áreas verdes.