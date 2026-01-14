Minedu. (Foto: GEC)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Mediante la , se designó a Walter Efrain Borja Rojas, en el cargo de Viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación.

Ello tras aceptar la renuncia formulada por Cecilia del Pilar García Diaz, a dicho puesto, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Por otro lado, a través de la , se eligió a Juan Mariano Navarro Pando, en el cargo de viceministro de Gestión Pedagógica del Minedu.

Esto después de aceptar la renuncia formulada por Maria Esther Cuadros Espinoza, a dicho puesto, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Ambas resoluciones son refrendadas por el ministro de Educación, Jorge Eduardo Figueroa, y el presidente José Jerí.

