El Ministerio de Educación (Minedu) iniciará el próximo 19 de enero de 2026 la implementación de la matrícula digital en instituciones educativas públicas, una medida orientada a modernizar el proceso de inscripción escolar y asegurar un acceso gratuito, transparente y oportuno al sistema educativo.

¿Quiénes podrán acceder a la matrícula digital?

Esta modalidad estará dirigida exclusivamente a los estudiantes que ingresan por primera vez a la educación básica y a aquellos que soliciten un traslado . En el caso de los alumnos que continuarán en sus mismos colegios, solo deberán ratificar su matrícula a través de los mecanismos que cada institución haya establecido.

Luis Quintanilla, director general de Calidad de la Gestión Escolar del Minedu, explicó que la plataforma permitirá a los padres de familia realizar el trámite de manera virtual, reduciendo las colas y evitando desplazamientos innecesarios . En esta primera etapa, el sistema abarcará a más de 2,000 colegios públicos ubicados en 20 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Lima Metropolitana, Callao, Tacna, Arequipa, Moquegua y Lima Provincias.

El funcionario precisó que la matrícula digital no contempla ningún tipo de cobro, ni por el registro de solicitudes ni por la consulta de resultados. Para el proceso de inscripción se requerirá el DNI del estudiante o, en el caso de alumnos extranjeros, documentos emitidos por Migraciones o el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La matrícula digital permitirá a los padres de familia realizar el proceso de inscripción escolar de manera virtual y gratuita en colegios públicos focalizados. Foto: Minedu.

Mediante la plataforma, los padres podrán buscar y reservar vacantes disponibles según sus preferencias y necesidades, accediendo al servicio desde sus hogares.

¿Cuándo inicia el proceso de matrícula digital?

El proceso de matrícula escolar 2026 se desarrollará bajo dos modalidades. La presencial, tradicional, se llevará a cabo del 5 de enero al 6 de marzo de 2026 en los colegios que no forman parte del sistema digital. En tanto, la matrícula virtual estará habilitada desde el 19 de enero hasta el 6 de marzo.

Quintanilla señaló que el proceso se ejecutará en dos etapas, con el objetivo de garantizar que ningún estudiante quede sin acceso a una vacante, una prioridad establecida por el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán. Añadió que el sector viene impulsando la construcción de nuevos locales escolares para atender la creciente demanda de infraestructura educativa a nivel nacional.

Finalmente, indicó que la matrícula digital constituye un avance relevante en la estrategia de gobierno digital del sector Educación, al contribuir a una gestión más eficiente y equitativa del sistema escolar público, en beneficio de miles de estudiantes y sus familias, con miras al inicio del año escolar 2026.