En lo que va del año, el ha separado del sistema educativo a 664 trabajadores, entre , con el objetivo de preservar entornos escolares seguros a nivel nacional.

Del total, 568 corresponden a docentes y 96 a personal administrativo. Además, 603 laboraban en instituciones públicas y 61 en centros privados, según precisó el sector.

El Minedu detalló que 91 personas (68 docentes y 23 administrativos) fueron retiradas de manera definitiva tras recibir sentencias condenatorias firmes. Entre los delitos con mayor incidencia figura la violación de la libertad e indemnidad sexual, con 66 casos, además de otros como terrorismo, proxenetismo, pornografía infantil, homicidio doloso y tráfico ilícito de drogas.

En paralelo, se dispuso la separación preventiva de 573 trabajadores —500 docentes y 73 administrativos— que afrontan procesos judiciales en curso por delitos como violación sexual, terrorismo y su apología, homicidio doloso, trata de personas, secuestro y proposiciones sexuales a menores mediante medios digitales, conforme a la normativa vigente.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, subrayó que el sector mantendrá una postura intransigente frente a cualquier conducta que ponga en riesgo a la comunidad educativa. “La protección de los estudiantes es prioritaria. No permitiremos que personas involucradas en delitos graves permanezcan en el sistema educativo”, afirmó.

