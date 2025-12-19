En lo que va del año, el Ministerio de Educación (Minedu) ha separado del sistema educativo a 664 trabajadores, entre docentes y administrativos, que cuentan con condenas o procesos por delitos graves, con el objetivo de preservar entornos escolares seguros a nivel nacional.

Del total, 568 corresponden a docentes y 96 a personal administrativo . Además, 603 laboraban en instituciones públicas y 61 en centros privados, según precisó el sector.

El Minedu detalló que 91 personas (68 docentes y 23 administrativos) fueron retiradas de manera definitiva tras recibir sentencias condenatorias firmes . Entre los delitos con mayor incidencia figura la violación de la libertad e indemnidad sexual, con 66 casos, además de otros como terrorismo, proxenetismo, pornografía infantil, homicidio doloso y tráfico ilícito de drogas.

El Minedu informó que las separaciones incluyen sanciones definitivas y preventivas para resguardar la seguridad e integridad de los estudiantes en instituciones públicas y privadas. Foto: Minedu.

En paralelo, se dispuso la separación preventiva de 573 trabajadores —500 docentes y 73 administrativos— que afrontan procesos judiciales en curso por delitos como violación sexual, terrorismo y su apología, homicidio doloso, trata de personas, secuestro y proposiciones sexuales a menores mediante medios digitales, conforme a la normativa vigente.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, subrayó que el sector mantendrá una postura intransigente frente a cualquier conducta que ponga en riesgo a la comunidad educativa. “La protección de los estudiantes es prioritaria. No permitiremos que personas involucradas en delitos graves permanezcan en el sistema educativo”, afirmó.