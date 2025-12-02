El Poder Ejecutivo aprobó la nueva escala remunerativa para los trabajadores contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728 que laboran en el Ministerio de Educación (Minedu), según norma publicada en el diario El Peruano.

El Decreto Supremo N.° 279-2025-EF señala que esta medida, autorizada por la Ley N° 32416, establece montos actualizados que consolidan los ingresos mensuales registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), incluidos los incrementos derivados de procesos de negociación colectiva.

La nueva escala fija remuneraciones que van desde S/ 2,048 para la categoría de Técnico I hasta S/ 8,306 para Profesional IV. Asimismo, la norma precisa que ningún trabajador podrá percibir un monto superior al señalado en la escala aprobada.

A continuación conoce la nueva escala remunerativa:

El decreto también dispone que los trabajadores solo accederán, además de su remuneración, a dos gratificaciones anuales (Fiestas Patrias y Navidad) y a la bonificación por escolaridad.

Se exceptúan la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), la asignación familiar y futuros beneficios reconocidos mediante negociación colectiva.

El financiamiento de esta medida se realizará con cargo al presupuesto institucional del Minedu, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público. Además, el MEF registrará de oficio los nuevos montos en el aplicativo AIRHSP.

Finalmente, la norma deroga el Decreto Supremo N.° 129-99-EF y dispone su publicación en las plataformas digitales del MINEDU y del MEF el mismo día de su difusión en El Peruano.