La DRELM confirmó la continuidad de las clases presenciales pese al paro anunciado por transportistas en Lima y Callao. Foto: Juan Ponce/ GEC.
La informó que este martes 4 de noviembre las clases en las instituciones educativas públicas se desarrollarán con normalidad y de manera presencial, según el comunicado oficial N.º 010-2025 difundido este lunes.

La entidad precisó que la disposición también alcanza a los colegios privados, aunque estos, en el marco de su autonomía, podrán adoptar medidas distintas si lo consideran necesario para resguardar la seguridad de su comunidad educativa.

“La DRELM realizará un monitoreo permanente y coordinará con las instancias correspondientes para asegurar la continuidad del servicio educativo y la protección integral de estudiantes, docentes y personal administrativo”, indicó la institución.

El pronunciamiento se emite en un contexto de atención por posibles alteraciones en las actividades escolares debido al , aunque la DRELM reafirmó su compromiso con la continuidad del servicio educativo presencial en Lima Metropolitana.

Gremios de transporte anunciaron un paro para este martes en Lima y Callao en protesta por la inseguridad y las extorsiones que afectan al sector. Foto: GEC.

Martín Ojeda, vocero de Transportistas Unidos, explicó que el consistirá en un “apagado de motores”, acompañado por una “marcha moderada” en señal de duelo por los recientes homicidios de choferes en la capital y el puerto.

Según indicó a RPP Noticias, la decisión responde a “una situación de desesperación” frente al incremento de la violencia, que continúa incluso bajo el estado de emergencia. “¿Qué acto puede ser más simbólico si nosotros estamos muriendo?”, expresó el dirigente al justificar la medida.

