Transportistas del Callao anuncian paro el lunes 3 de noviembre por el aumento de extorsiones.
, como medida para pedir acciones urgentes contra la extorsión y el sicariato.

Un dirigente, quien pidió mantenerse en el anonimato, indicó que

“Hemos decidido organizarnos a nivel de la región, porque, si bien se trata de un problema que afecta a los transportistas de Lima y Callao, al final vemos que los representantes de Lima se conforman con las promesas y levantan sus medidas de fuerza dejándonos a nosotros sin ninguna solución a la vista”, indicó a RPP.

Por su parte, Jean Villanueva Herrera, activista defensor de las víctimas de extorsión, invitó a las empresas y colectivos a sumarse a una movilización programada también para el lunes 3, junto a transportistas, mototaxistas, comerciantes y las familiares de las víctimas.

La protesta se encuentra programada a realizarse desde la plaza Cívica de Ventanilla y la intersección de las avenidas Faucett con Venezuela, desde las 8 de la mañana en ambos puntos.

“Desde allí marcharemos como un solo cuerpo, con la bandera del Callao en alto, exigiendo soluciones reales, respeto y justicia para nuestras comunidades”, indicó el activista.

Cabe precisar que un , luego del asesinato de un conductor de la empresa Liventur en el Callao, según indicó Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte.

Esta medida se tiene programado efectuarse tras este anuncio de paro regional en el Callao.

