Defensor del Pueblo indicó que "oficiales de alto mando" están con el crimen organizado.
El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, indicó que algunos oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) forman parte de organizaciones criminales y enfatizó que para cambiar la situación es necesario depurar la institución policial desde adentro.

El funcionario declaró, tras el ataque contra la agrupación Agua Marina, que estas bandas delictivas surgieron en el norte del país y después se expandieron a Lima e incluso al extranjero.

“No puede avanzar el crimen si no está asociado a las autoridades que tutelan la seguridad. Una gran cantidad de oficiales de alto mando están comprometidos en el crimen organizado. Ha ido introduciéndose al lado político porque han ido ingresando a través de municipios para buscar esa protección legal que les permita operar y, en cierta manera, lavar sus activos”, señaló.

y afirmó que tras enterarse del ataque,

“Nos hemos pronunciado apenas tomamos conocimiento. . Se ha desplegado inteligencia y unidades operativas para dar con quienes están detrás de esto”; precisó.

Finalmente, indicó que , debido a que se trata de organizaciones dedicadas a la extorsión que han venido operando durante años.

El funcionario mencionó que, tras enterarse a la agrupación Agua Marina, coordinó con altos mandos de la Policía Nacional para identificar a los responsables.
El funcionario mencionó que, tras enterarse a la agrupación Agua Marina, coordinó con altos mandos de la Policía Nacional para identificar a los responsables. Foto: Andina.

