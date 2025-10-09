Morgan Quero responsabilizó al gobierno de PPK del incremento de la delincuencia. (Foto: Minedu)
Morgan Quero responsabilizó al gobierno de PPK del incremento de la delincuencia.
acusó a gobiernos anteriores, especialmente al del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, como los responsables de originar el incremento de la criminalidad en el país.

, algunos con antecedentes criminales.

“Lo que vivimos como país tiene que ver con una herencia que viene del extranjero, con esta forma de terrorismo urbano que se ha desarrollado en otras partes, especialmente los grupos venezolanos. No me refiero a los migrantes que vienen a construir una esperanza y una alternativa de vida. Pero sí hubo gobiernos en el pasado, podemos señalar al gobierno del presidente Kuczynski y de sus ministros que dejaron que entrar a muchísimos venezolanos, en ese contexto, de manera indiscriminada”, mencionó el ministro a RPP.

Quero consideró que es y que algunas bandas internacionales, formadas por extranjeros y peruanos, han agravado la criminalidad.

Sin embargo, , el ministro dijo que no y sostuvo que el gobierno actual está enfrentando el problema del crimen en el país.

“Nadie está eludiendo responsabilidades. Al contrario, este Gobierno está atacando el problema. Y por supuesto que hay peruanos (dentro de los grupos criminales). , que llevan adelante en su origen las bandas que venían de Venezuela”, acotó.

Las declaraciones del ministro Quero se asemejan a las realizadas por la presidenta Dina Boluarte, quien durante la ceremonia por el aniversario 204 de la Marina de Guerra

“Esta delincuencia que se ha gestado por décadas y se ha visto fortalecida por la inmigración ilegal que en Gobiernos pasados no fue derrotada, sino más bien abrieron las puertas de nuestras fronteras e ingresaron por doquier personas, delincuentes y criminales sin mayor restricción”, mencionó la mandataria.

Quero consideró que en el gobierno de Kuczynski hubo políticas permisivas con la entrada de migrantes y que algunas bandas internacionales, formadas por extranjeros y peruanos, han agravado la criminalidad.
