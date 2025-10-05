Minedu reprograma Prueba Nacional de Nombramiento Docente 2025. Fuente: El Peruano, Minedu
El reprogramó y actualizó las fechas para las pruebas y resultados para el concurso nacional de .

El es un proceso del Minedu que brinda a profesores titulados la oportunidad de obtener una plaza estable en instituciones públicas y formar parte de la Carrera Pública Magisterial (CPM).

tiene dos etapas: una nacional y otra descentralizada, donde se evalúan conocimientos, expedientes y entrevistas personales, además de contar con fechas actualizadas por el Minedu.

LEA TAMBIÉN: Minedu separa 2,160 docentes y administrativos con condenas o procesos por delitos graves

Cronograma actualizado

Según la Resolución Viceministerial 097-2025-MINEDU, la inscripción de postulantes se realizó entre el 15 y 28 de mayo de 2025. Además, la relación de locales de evaluación se publicará el 10 de noviembre para el Concurso de Ingreso a la CPM – Cetpro y el Concurso de Ascenso 2025.

El documento especifica que rendirán la Prueba Nacional el 23 de noviembre de 2025. Los resultados preliminares serán el 5 de diciembre, y los reclamos sobre relacionados a los puntajes se podrán presentar entre el 6 y el 12 de diciembre de 2025.

LEA TAMBIÉN: Morgan Quero justifica gastos de caja chica en Educación: Recibimos a profesores y padres de familia

Los resultados oficiales serán publicados el 18 de diciembre de 2025, mientras que la fase descentralizada, legajo personal y la verificación de requisitos, se llevará a cabo entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. Asimismo, la lista de ganadores será publicada el 5 de febrero y las resoluciones se emitirán entre el 9 y el 12 del mismo mes.

tendrá vigencia a partir del 1 de marzo de 2026, permitiendo incorporar a más de 400 mil docentes que han sido evaluados desde 2014. Además, cualquier cambio en el cronograma será comunicado por el Minedu y las autoridades educativas pertinentes.

El ascenso tendrá vigencia a partir del 1 de marzo de 2026, permitiendo incorporar a más de 400 mil docentes evaluados desde 2014. | Foto: Andina
