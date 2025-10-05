Tras varias ediciones desarrolladas al interior del país, la CADE Ejecutivos 2025 se realizará en nuestra capital.

El evento empresarial más importante del año, que se realizará desde el 4 al 6 de noviembre en Lima Convention Center (San Borja), no solo será escenario del primer debate presidencial de cara a las elecciones generales de abril del 2026, con los seis candidatos con mayor intención de voto hasta ese momento, sino que también tendrá invitados importantes del exterior, entre ellos, el mandatario argentino Javier Milei.

Al respecto, el presidente de IPAE, Gonzalo Galdos, consideró que la presencia de Milei en CADE 2025 es una de las contribuciones más significativas del evento. Esto, debido a que se busca “aprovechar su experiencia reciente y profunda en lo que ha sido la reforma del Estado en su país”.

En ese sentido, negó que con la llega del presidente argentino se pretenda “incentivar una polarización de un entorno político que ya llega con esas características”.

“Creo que todos somos conscientes de que tenemos que lograr que el próximo Gobierno tenga éxito. Creo que nos estamos jugando los descuentos en términos de esa tolerancia ciudadana, como país y nación, a que vuelva a fracasar un Gobierno más”, sostuvo.

¿QUÉ ESPERAN ESCUCHAR DE JAVIER MILEI?

En otro momento, Galdos destacó la experiencia que tiene Milei en enfrentar la resistencia que hay en su país para “desburocratizar el Estado, crear un modelo más eficiente, reformar todos los servicios básicos estabilizar la economía de su país”.

“Es una experiencia muy valiosa, algo que el próximo Gobierno tiene que enfrentar”, sostuvo, tras precisar que esperan escuchar sus aportes en materia de reforma del Estado.

Si bien recordó que Milei está sujeto a la vicisitudes políticas que se viven en Argentina, algo que podría complicar su llegada al Perú, el empresario dijo que están optimistas en que este pueda confirmar su participación en CADE.

“Pero no es nuestra intención polarizar la parte política ni tampoco crear ninguna controversia, queremos aprovechar la experiencia de los que están en el ‘caballo’ en este momento”, puntualizó.

