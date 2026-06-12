El viernes 12 de abril, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, en medio de expectativas por nuevas señales sobre la política monetaria de Estados Unidos y el desempeño de la economía global.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.389. Cabe mencionar que el jueves cerró la jornada S/ 3.391 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 0.80% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

Dólar. (Foto: GEC)

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.405 y se vende a S/ 3.325, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.380 a la compra y S/ 3.410 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar mostró un comportamiento estable en América Latina, en una jornada marcada por la cautela de los inversionistas ante la expectativa de nuevas señales sobre la política monetaria de Estados Unidos y el desempeño de la economía global.

En Perú, el tipo de cambio se mantuvo alrededor de los S/ 3.90 por dólar, reflejando un mercado cambiario con movimientos moderados y una demanda equilibrada de divisas. La moneda peruana continúa respaldada por sólidos fundamentos macroeconómicos y por un entorno externo que ha favorecido a varias monedas emergentes durante las últimas semanas.

En el ámbito bursátil, las principales bolsas latinoamericanas registraron resultados mixtos. Los mercados de la región operaron atentos a la evolución de los precios de las materias primas, así como a los datos económicos internacionales que podrían influir en las futuras decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos.