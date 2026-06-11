El jueves 11 de junio, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, ello tras la “remontada electoral” por parte de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez en las elecciones 2026.

La candidata de Fuerza Popular superó a Roberto Sánchez en el conteo oficial de votos difundido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en un resultado que mantiene la expectativa sobre el desenlace de la segunda vuelta presidencial.

De acuerdo con la última actualización de la ONPE al 98.2%, Keiko Fujimori va arriba con 50.002%, mientras que Roberto Sánchez obtiene 49.998%.

En ese marco, el tipo de cambio empezó el día en S/ 3.406. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.410 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 1.37% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.426 y se vende a S/ 3.346, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.390 a la compra y S/ 3.420 a la venta.

Dólar. (Foto: Joel Alonzo/gec)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar mostró un comportamiento estable este jueves en América Latina, en una jornada marcada por la cautela de los inversionistas ante la expectativa de nuevas señales sobre la política monetaria de Estados Unidos y el desempeño de la economía global.

En Perú, el tipo de cambio se mantuvo alrededor de los S/ 3.40 por dólar, reflejando un mercado cambiario con movimientos moderados y una demanda equilibrada de divisas. La moneda peruana continúa respaldada por sólidos fundamentos macroeconómicos y por un entorno externo que ha favorecido a varias monedas emergentes durante las últimas semanas.

En el ámbito bursátil, las principales bolsas latinoamericanas registraron resultados mixtos. Los mercados de la región operaron atentos a la evolución de los precios de las materias primas, así como a los datos económicos internacionales que podrían influir en las futuras decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos.