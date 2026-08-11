MEF quiere cambiar cómo tributan las pequeñas empresas: expertos explican el impacto. (Foto referencial: Freepik)
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Gerardo Rosales Diaz
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha puesto sobre la mesa una reforma de los regímenes tributarios empresariales. El ministro del sector, Elmer Cuba, adelantó a Gestión que el objetivo será ordenar el sistema para que la tributación esté basada en las rentas obtenidas y no en las ventas, cuestionando particularmente el diseño del Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER).

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