Impuesto a la Renta. Foto: Difusión
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Daniel Seclen Parraguez
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El pago del impuesta a la renta está a punto de iniciar. El cronograma establecido por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), las personas naturales deberán presentar su Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio 2025, la cual debe presentarse en 2026.

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