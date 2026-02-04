¿Qué pasa si los descuentos u otras medidas promocionales se aplican solo a ciertos (o pocos) clientes; o algunos de ellos accedieron a mejores beneficios que otros? (Foto: Freepik)
¿Qué pasa si los descuentos u otras medidas promocionales se aplican solo a ciertos (o pocos) clientes; o algunos de ellos accedieron a mejores beneficios que otros? (Foto: Freepik)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Pamela Ormeño
Pamela Ormeño

Escribe: Pamela Ormeño, Associate Partner de Impuestos de EY Perú

TE PUEDE INTERESAR

Qué dice el estudio de EY sobre la percepción de la IA en Perú: ¿entusiasmo o desconfianza?
Es urgente revisar y reducir el impacto de los descansos laborales: Tres claves según EY
EY: 56% de los CEO planea realizar fusiones y adquisiciones para el 2025

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.