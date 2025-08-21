La permisología se ha vuelto el principal obstáculo que frena la rapidez con la que se adjudica esta clase de proyectos. Foto: Gob.pe.
La permisología se ha vuelto el principal obstáculo que frena la rapidez con la que se adjudica esta clase de proyectos. Foto: Gob.pe.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

En el mundo de las Asociaciones Público-Privadas (APP) en Perú, hay un sector que destaca sobre todos por su rapidez. Los proyectos del sector energía, específicamente eléctricos, son los que ProInversión adjudica en menos tiempo. El registro histórico así lo demuestra. Sin embargo, eso no significa que tengan todo resuelto en adelante.

TE PUEDE INTERESAR

Empresas de electricidad tienen hasta marzo del 2026 para retirar cables en mal estado
¿Subirían las tarifas de luz? Costos de la electricidad se podrían disparar a mediano plazo
Mypes podrán acceder al mercado libre de electricidad desde el 2026: los siguientes pasos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.