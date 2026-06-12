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LHH Perú
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Las organizaciones reúnen hoy hasta cuatro generaciones en un mismo espacio de trabajo: los baby boomers, la generación X, los millennials y la generación Z. Aunque esta diversidad puede representar un desafío, también representa una valiosa oportunidad para impulsar la innovación, el aprendizaje mutuo y mejorar los resultados organizacionales.

En esta edición de 20 en empleabilidad, Mariella Soto, consultora asociada de LHH Perú comparte algunas claves para liderar y potenciar estos equipos multigeneracionales.

Así, señaló que, un buen líder entiende que, antes que generaciones, existen individuos. Cada persona tiene motivaciones, expectativas y formas de trabajo únicas. Por ello, liderar equipos multigeneracionales no consiste en adoptar un estilo para cada grupo etario, sino en desarrollar la capacidad de conectar con personas diversas.

Entre las recomendaciones que brinda Soto destacan que, los líderes promuevan una cultura de respeto mutuo, fomentar el aprendizaje bidireccional y adaptar la comunicación a las características y necesidades de cada persona.

“La verdadera pregunta ya no es cómo gestionar las diferencias entre generaciones, sino cómo crear entornos donde cada persona, independientemente de su edad, pueda aportar lo mejor de sí misma, porque cuando la experiencia se encuentra con la innovación, y la sabiduría se combina con nuevas ideas, los equipos no solo trabajan mejor. También construyen organizaciones más resilientes, más humanas y mejor preparadas para el futuro”, expresó.

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