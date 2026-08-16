Los gerentes de finanzas están sujetos a nuevas exigencias. (Autor:Morsa Images /Foto: Getty Images)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Las compañías a nivel mundial, y también en Perú, enfrentan nuevos desafíos, en particular, por los rápidos avances en Inteligencia Artificial (IA), ¿qué implica en la conformación de los departamentos de finanzas?

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