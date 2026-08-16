Más de dos tercios (68%) de los gerentes de finanzas (CFO) encuestados para un estudio de EY afirman que se requieren nuevas habilidades y estilos de liderazgo.

“Un CFO (antes) era alguien con experiencia en finanzas, en contabilidad, y si puede ser CFA (la certificación internacional más reconocida en finanzas), mejor. Esas son cosas que, por sí solas, ya no son suficientes”, advirtió Pablo Salvador, Pablo Salvador, socio líder de consultoría de EY Perú.

“Un CFO y el equipo financiero, en general, debe tener la capacidad de ver la transformación digital, de ver cómo se pueden cambiar modelos de operar y demás”, refirió.

En tal sentido, Salvador precisó que se espera del CFO no solo un profundo conocimiento financiero, sino el entendimiento de aspectos como el impacto de las tecnologías y la IA en los distintos ámbitos de la empresa.

Según el directivo, los gerentes financieros deben contar con capacidad de negociación y cumplir el rol de desafiar a otras áreas de la compañía -como el departamento comercial o el de operaciones- para que ellos ejecuten cambios en sus procesos.

Salvador precisó que la referida encuesta de EY se realizó a nivel global, pero aclaró que dicho resultado podría acercarse al de Perú.

Se espera del CFO el entendimiento de aspectos como el impacto de las tecnologías y la IA en los distintos ámbitos de la empresa.(Foto: iStock)

Nuevos perfiles

Salvador enfatizó también que cada vez se habla más de la necesidad de que, no necesariamente el CFO, pero si el equipo que lo acompaña, cuente con la capacidad de interpretar el comportamiento de las personas o de los consumidores.

“Antes, se hablaba de que en los equipos financieros debería haber cada vez más ingenieros y menos financieros, ¿no? Iba a ser un equilibrio. Luego, se decía que iba a haber más estadísticos para desarrollar modelos matemáticos. Ahora, se habla mucho incluso de incluir antropólogos o gente con una formación similar para funciones de planeamiento financiero, y estimación de escenarios y comportamientos", explicó.

“La tecnología nos permite generar información más fácil y lo que hay que saber hacer es interpretarla mejor”, añadió.

No solo se requiere de información, sino de profesionales que puedan interpretarla. (Foto: iStock)