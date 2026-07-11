Los pequeños negocios tampoco están exentos. (Foto: magnific.com)
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Zulema Ramirez Huancayo
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Los ciberataques contra las pequeñas y medianas empresas son cada vez más sofisticados y ya no requieren vulnerar sistemas informáticos.

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