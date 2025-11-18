Un punto que todavía está en proceso es el establecimiento de la IA en la cultura de la empresa.
Un punto que todavía está en proceso es el establecimiento de la IA en la cultura de la empresa.
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

Las grandes empresas empiezan a incluir los ataques cibernéticos entre sus principales preocupaciones, amenazas que no afectan solo al sistema financiero, sino acechan cada vez más a sectores productivos.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.