Uno de los principales hallazgos es que se prevé un aumento en la intensidad de las amenazas externas e internas que enfrentan las empresas en Perú durante el próximo año. (Foto: Stock)
Uno de los principales hallazgos es que se prevé un aumento en la intensidad de las amenazas externas e internas que enfrentan las empresas en Perú durante el próximo año. (Foto: Stock)
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Alejandro Milla
mailAlejandro Milla

La última edición del estudio World Security Report 2025, elaborado por Allied Universal®, líder mundial en servicios de seguridad y facility management, junto con su división internacional G4S, recopiló las percepciones de 2,352 líderes de seguridad de empresas medianas y grandes en 31 países, cuyos ingresos combinados superan los US$25 billones. La investigación, que incluyó a 58 líderes en Perú y 340 en América Latina, revela las crecientes amenazas internas y externas que enfrentan las compañías, así como las prioridades presupuestales en seguridad. Estos son los principales hallazgos.

TE PUEDE INTERESAR

Robots y seguridad con IA: así crece Eulen Perú a doble dígito en 2025
Inseguridad es la principal preocupación de hogares peruanos, ¿cómo afecta el consumo?
Supra, la empresa peruana de ciberseguridad que apunta a facturar US$ 10 millones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.