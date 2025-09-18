La diversificación del portafolio de servicios se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento de Eulen. (Foto: Eulen)
El Grupo Eulen, multinacional española dedicada a la prestación de servicios generales a empresas —como limpieza, seguridad, servicios auxiliares y facility management— continúa fortaleciendo su operación en el país. Actualmente, la compañía emplea a cerca de 6,000 colaboradores en Perú y se ubica como la segunda filial más relevante en facturación dentro de la región sur, después de Chile. Con una estrategia basada en la diversificación de servicios y clientes, la firma proyecta mantener un crecimiento sostenido hacia 2026.

