En diálogo con Gestión, Alfredo Salgado, gerente general de Eulen Perú, destacó que la operación local viene registrando un crecimiento a doble dígito desde 2021. Al cierre del primer semestre de 2025, la empresa reporta un desempeño por encima de lo planificado y espera culminar el año con una expansión cercana al 15%. Para 2026, la expectativa es mantener un ritmo similar, aunque condicionado al entorno electoral que suele generar cautela en las inversiones.

Uno de los principales motores de este desempeño ha sido la diversificación del portafolio. El año pasado se creó la Dirección de Facility Management, lo que permitió consolidar el crecimiento más allá del área de limpieza, tradicionalmente la de mayor aporte en facturación. “Diversas empresas, tanto de la industria como del sector automotriz, además de algunos malls, se han incorporado a esta área, lo que ha permitido un crecimiento significativo gracias al desarrollo de la unidad y al cross selling que estamos impulsando. Creceremos 50% en esta unidad al cierre de 2025”, señaló Salgado.

Alfredo Salgado, gerente general del Grupo Eulen Perú.

Oportunidades por líneas de negocio

Actualmente, la división de limpieza representa alrededor del 70% de la facturación de Eulen Perú, mientras que seguridad y mantenimiento se reparten el 30% restante. Si bien limpieza continúa siendo el área de mayor aporte, la compañía busca equilibrar el portafolio impulsando dos productos clave: mantenimiento y seguridad.

“El año pasado, limpieza bordeaba el 77%, por lo que este ajuste refleja un mejor balance en el crecimiento de los diferentes productos. Estimamos y queremos que esa tendencia continúe el próximo año, ya que es lo más saludable para la compañía”, explicó Salgado.

En detalle, mantenimiento creció cerca de 50% frente al 2024, mientras que seguridad también registró un avance significativo. Esto ha permitido que ambas líneas ganen participación en la facturación total, restando peso relativo a limpieza sin frenar su crecimiento en ventas.

Para sostener este desempeño, la compañía proyecta nuevas inversiones, especialmente en seguridad y limpieza. En seguridad, se viene incorporando tecnología de punta como cámaras con inteligencia artificial, sistemas de reconocimiento facial y equipos de lectura de placas. En limpieza, se están implementando máquinas autónomas que funcionan como complemento del personal, con aplicaciones específicas en hospitales, clínicas o grandes superficies, donde se requieren operaciones silenciosas y de largo alcance.

“Al operar directamente diversos servicios a través de nuestras tres empresas, podemos ofrecer un portafolio integral sin recurrir a la tercerización. Esto nos permite crecer mediante el cross selling (ventas cruzadas). Incluso, si surge un requerimiento nuevo, contamos con un área de innovación y desarrollo que nos permite crearlo”, subrayó Salgado.

Consultado sobre el ingreso de nuevas líneas de negocio al mercado peruano, Salgado precisó que por ahora no hay un proyecto definido hacia 2026, aunque la matriz mantiene una vigilancia constante del mercado. “Desde nuestra sede central contamos con un área de innovación y desarrollo que impulsa nuevos productos. A nivel mundial manejamos más de 90 servicios, lo que nos permite identificar rápidamente cuáles podrían introducirse en el país y aplicarlos de inmediato”, afirmó.

Industrias y zonas en la mira

El Grupo Eulen mantiene una participación relevante en sectores como educación —con universidades y colegios de gran alcance— y salud, que se han consolidado como pilares de su operación en el país. Para 2026, el objetivo es sostener su presencia en estos rubros y acelerar el crecimiento en industria, donde ya cuentan con participación en automotriz y pequeña minería. “Buscamos consolidar esas oportunidades”, señaló Salgado.

A nivel de oportunidades por zonas geográficas, la región sur ha tenido un desempeño destacado. Durante el primer semestre del año creció cerca de 10% y la expectativa es cerrar con un avance aproximado de 15%. Ciudades como Arequipa, Cusco y Moquegua lideran esta expansión, impulsadas por la minería, la industria y, cada vez más, por educación, salud y banca.

Otro frente estratégico es la captación de cuentas nacionales. Este año, por ejemplo, la compañía incorporó a Innova Schools, con más de 60 locales distribuidos en todo el país, lo que refuerza su cobertura tanto en Lima como en el norte y sur.“Además de educación, salud e industria, atendemos bancos, cajas de ahorro y otras entidades financieras con operaciones nacionales. Captar más cuentas de este tipo nos permitirá crecer en todas las regiones”, añadió.