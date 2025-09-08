Tras la conformación de alianzas electorales, quedaron en carrera para las elecciones generales 2026 un total de 36 agrupaciones políticas y tres alianzas, que conforman un total de 39 organizaciones que podrán participar en los comicios del próximo año.

De esta manera, 36 partidos acudirán individualmente al proceso electoral, siendo que no se constituyeron en alianzas electorales, cuyo plazo venció el pasado 1 de setiembre.

Las alianzas inscritas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) son Unidad Nacional, conformada por el Partido Popular Cristiano (PPC); el partido Unidad y Paz; y el partido Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!.

Asimismo, Fuerza y Libertad, integrado por el partido Fuerza Moderna y el partido Batalla Perú; y Venceremos, que la conforman Voces del Pueblo y Nuevo Perú por el Buen Vivir.

A continuación las 39 agrupaciones políticas y alianzas electorales que podrán participar en las elecciones 2026: