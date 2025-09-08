JNE. (Foto: GEC)
JNE. (Foto: GEC)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Tras la conformación de , quedaron en carrera para las un total de 36 agrupaciones políticas y tres alianzas, que conforman un total de 39 organizaciones que podrán participar en los comicios del próximo año.

De esta manera, 36 partidos acudirán individualmente al proceso electoral, siendo que no se constituyeron en alianzas electorales, cuyo plazo venció el pasado 1 de setiembre.

Las alianzas inscritas por el Jurado Nacional de Elecciones son Unidad Nacional, conformada por el Partido Popular Cristiano (PPC); el partido Unidad y Paz; y el partido Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: partidos deberán presentar 263 candidatos en total, informa el JNE

Asimismo, Fuerza y Libertad, integrado por el partido Fuerza Moderna y el partido Batalla Perú; y Venceremos, que la conforman Voces del Pueblo y Nuevo Perú por el Buen Vivir.

A continuación las 39y alianzas electorales que podrán participar en las elecciones 2026:

  • 1. Acción Popular
  • 2. Ahora nación
  • 3. Alianza Electoral Venceremos
  • 4. Alianza para el Progreso
  • 5. Avanza País - Partido de Integración Social
  • 6. Fe en el Perú
  • 7. Frente Popular Agrícola FIA del Perú
  • 8. Fuerza Popular
  • 9. Fuerza y Libertad
  • 10. Juntos por el Perú
  • 11. Libertad Popular
  • 12. Partido Aprista Peruano
  • 13. Partido Ciudadanos por el Perú
  • 14. Partido Cívico Obras
  • 15. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE - Perú
  • 16. Partido del Buen Gobierno
  • 17. Partido Demócrata Unido Perú
  • 18. Partido Demócrata Verde
  • 19. Partido Democrático Federal
  • 20. Partido Democrático Somos Perú
  • 21. Partido Frente de la Esperanza 2021 
  • 22. Partido Morado
  • 23. Partido País para Todos
  • 24. Partido Patriótico del Perú
  • 25. Partido Político Cooperación Popular
  • 26. Partido Político Integridad Democrática
  • 27. Partido Político Nacional Perú Libre
  • 28. Partido Político Perú Acción
  • 29. Partido Político Perú Primero
  • 30. Partido Político PRIN
  • 31. Partido SíCreo
  • 32. Perú Moderno
  • 33. Podemos Perú
  • 34. Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
  • 35. Progresemos
  • 36. Renovación Popular
  • 37. Salvemos al Perú
  • 38. Un Cambio Diferente
  • 39. Unidad Nacional

