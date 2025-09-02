El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estimó que habrá más de 10,000 candidatos en las elecciones generales de 2026. “El número exacto lo vamos a tener el 23 de diciembre”, señaló su titular, Roberto Burneo.

Además, desde el JNE se advirtió que enfrentarán un gran reto en estos nuevos comicios: el debate presidencial. En esta oportunidad participarán 39 agrupaciones, entre alianzas y partidos, a diferencia de los 18 que compitieron en las últimas elecciones generales.

“¿Cómo lo vamos a hacer (el debate)? Eso lo venimos evaluando, porque no hay experiencia comparada en el mundo en la que se haya realizado un debate con 39 organizaciones políticas”, expresó en una conferencia de prensa.

Roberto Burneo recordó que anteriormente se establecieron tres bloques. “No descartamos que se vaya a hacer una experiencia similar. Aún lo tenemos que pensar y dimensionar, hay que elaborar toda una estrategia”, anotó.

JNE demandará competencialmente al Poder Judicial por caso Unidad Popular. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Lo que sí adelantó el titular del JNE es que “no habrá ningún sesgo y existirá una absoluta participación equilibrada de todos los partidos”.

En esa línea, indicó que se está planteando que, antes del debate, los partidos tengan la oportunidad de grabar un video en el que presenten sus principales propuestas, el cual se publicará de manera previa al encuentro.